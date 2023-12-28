الخميس 28 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

شاهد لحظة وصول حميدتي إلى إثيوبيا في ثاني زيارته

حميدتي يصل إثيوبيا
حميدتي يصل إثيوبيا

استقبل ديميكي ميكونين،  نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ووزير الخارجية، محمد حمدان دقلو الملقب ب " حميدتي"، اليوم الجمعة، في مطار أديس أبابا.

  ثاني زيارة خارجية لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب ب "حميدتي"، دولة إثيوبيا، لبحث التطورات في السودان وآليات وقف إطلاق النار. 

والتقي حميدتي، أمس الأربعاء، بالرئيس الاوغندي فى كمبالا، في تلك اللحظة الذى أصدرت منظمة إيجاد بيانا بتأجيل لقاءه مع البرهان لأسباب فنية.

وقال دقلو، إن بحث مع رئيس أوغندا تطورات الأوضاع في السودان، وما ترتب على ذلك من معاناة الشعب السوداني، خلال الاشهور الماضية. 
 






 

مواد متعلقة

هل حميدتي علي قيد الحياة؟ سؤال يطرح نفسه بعد تأجيل لقاءه مع البرهان

عاجل.. ننشر تفاصيل لقاء حميدتي برئيس أوغندا

السفير محمد نصر الدين للنازحات السودانيات: عدم الإفراط في الوطن

حزب المؤتمر السوداني يدين انتهاكات قوات الدعم السريع في ود مدني

الجمعية الأفريقية تدعم النازحات من الحرب السودانية (صور وفيديو)

رئيسة نادي المرأة الإفريقية تناشد النازحات السودانيات بعدم التفريض في الوطن

مرشحو الرئاسة في الكونغو: الانتخابات مزورة ويجب إعادتها (مستند)

SEOM تصدر بيانا أوليا بعد حول الانتخابات العامة في جمهورية الكونغو الديمقراطية
الجريدة الورقية