"بلدنا خضراء" ندوة بمدرسة المحروسة الثانوية المشتركة بقرية المحروسة في قنا

نظم جهاز شئون البيئة بقنا وبالتعاون مع جمعية المحروسة لتنمية المجتمع، ندوة بعنوان بلدنا خضراء بمقر مدرسة المحروسة الثانوية المشتركة بقرية المحروسه بمدينة قنا.

حاضر بالندوة المهندس أسعد محمد رئيس قسم التوعية البيئية بحضور محمد شبل مدير المدرسة وعلاء إبرهيم وعبدالعليم ربيع ومحمد مصطفى وحمدى سعد، وبحضور أكثر من 50 طالبًا.

تناولت الندوة أهمية المسطحات الخضراء والتشجير وإعادة التدوير والحد من البلاستيك أحادى الاستخدام، والصحة البيئية فى اتباع الإرشادات الوقائية من نموسة الزاعجة المصرية الناقلة لحمى الصنج.