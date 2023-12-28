تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة وست هام بالدوري الإنجليزي

يستعد فريق أرسنال لمهمة قوية مساء اليوم الخميس، وذلك عندما يستضيف نظيره وست هام في صدام كروي مشتعل ضمن منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي، والتي يحتضنها ملعب "الإمارات" معقل الجانرز.

تشكيل آرسنال المتوقع أمام وست هام يونايتد

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: بن وايت - ويليام ساليبا - جابرييل ماجالهايس - أوليكساندر زينشينكو

خط الوسط: ديكلان رايس - كاي هافيرتز - مارتن أوديجارد

خط الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل جيسوس - جابرييل مارتينيلي

ويسعي فريق ارسنال استعادة توازنة بعد أن سقط في فخ التعادل الايجابي، أمام ليفربول بهدف لكل فريق، في الجولة الثامنة عشر بالدوري الإنجليزي ويخوض لقاء الليلة بحثًا عن حصد الثلاث نقاط واستعادة صدارة الدوري.

موعد مباراة أرسنال و وست هام والقناة الناقلة

من المقرر أن ينطلق لقاء ارسنال امام نظيرة وست هام، في تمام الساعة العاشرة وربع بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر وربع بتوقيت مكة المكرمة.

وتقوم قناة beIN sports 1، بنقل مباراة ارسنال امام نظيرة وست هام يونايتد، وسوف يعلق على المباراة حسن العيدروس.

ترتيب أرسنال و وست هام بالدوري الإنجليزي

يدخل نادي أرسنال الإنجليزي المباراة وفي رصيده 40 نقطة بعد لعب 18 مباراة سجل خلالهم 36 هدف ودخل في مرماه 16 هدف، ويعتبر المهاجم الإنجليزي بوكايو ساكا هو هداف الفريق برصيد 5 أهداف.

بينما يدخل نادي وست هام يونايتد المباراة في المركز السادس برصيد 30 نقطة، وسجل وست هام في 18 مباراة 31 هدف بينما استقبل 30 هدف، أما عن هداف فريق وست هام هو اللاعب جاردو بوين برصيد 11 هدف.