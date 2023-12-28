إطلاق أول سيارة كهربائية مزودة ببطارية صوديوم خالية من الليثيوم

من المقرر أن تطلق شركة JAC Motors، شركة صناعة السيارات الصينية المدعومة من شركة فولكس فاجن، أول سيارة كهربائية يتم إنتاجها بكميات كبيرة مع بطارية أيون الصوديوم من خلال علامتها التجارية الجديدة Yiwei. على الرغم من أن تقنية بطاريات أيون الصوديوم لديها كثافة أقل (وأقل نضجًا) من بطاريات الليثيوم أيون، إلا أن تكاليفها المنخفضة وإمداداتها الأكثر وفرة وأدائها الفائق في الطقس البارد يمكن أن تساعد في تسريع اعتماد السيارات الكهربائية على نطاق واسع. تفيد تقارير CarNewsChina أن عمليات تسليم سيارة JAC Yiwei EV هاتشباك ستبدأ في يناير.

Yiwei هي علامة تجارية جديدة لشركة JAC في عام 2023. تمتلك شركة فولكس فاجن حصة 75% في (والسيطرة الإدارية على) JAC وتمتلك 50% من الشركة الأم لشركة JAC، Anhui Jianghuai Automobile Group Holdings (JAG). تمتلك الحكومة الصينية النصف الآخر من JAG، مما يجعلها واحدة من أغرب الأزواج في صناعة السيارات.

تم الكشف عن Sehol E10X في وقت سابق من هذا العام. تقع سيارة الهاتشباك الصفراء في ساحة انتظار السيارات في المدينة مع وجود سيارات ومباني متوقفة خلفها.

Sehol E10X، والتي يبدو أن سيارة Yiwei EV الجديدة هي نسخة معدلة منها. (JAC عبر CarNewsChina)

يبدو أن سيارة Yiwei EV هي نسخة معدلة من سيارة Sehol E10X هاتشباك (أعلاه)، التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من هذا العام. تصف CarNewsChina طراز Sehol بأنه يبلغ مداه 252 كيلومترًا (157 ميلًا) بقدرة 25 كيلووات في الساعة، وكثافة طاقة تبلغ 120 وات في الساعة / كجم، وشحن من 3C إلى 4C، وخلية HiNa NaCR32140. عندما كشفت JAC عن العلامة التجارية Yiwei في شهر مايو، قالت إنها ستتخلى عن علامة Sehol وتعيد تسمية جميع سياراتها إما إلى JAC أو Yiwei، مما يقودنا إلى الكشف عن السيارة الكهربائية هذا الأسبوع. لم تذكر JAC بعد ما إذا كان الطراز الذي يحمل العلامة التجارية Yiwei سيحتفظ بلقب E10X.

في أبريل، عرضت JAC سيارة كهربائية منفصلة تسمى Yiwei 3 في معرض شنغهاي للسيارات. تم إطلاق هذا النموذج في يونيو ببطارية ليثيوم LFP، مما يعد بإطلاق نسخة أيون الصوديوم في وقت لاحق.

يقال إن سيارة Yiwei EV الجديدة تستخدم خلايا أيون الصوديوم الأسطوانية من بطارية HiNA. تقوم شركة JAC بتجميع البطاريات في هيكل قرص العسل المعياري UE (التغليف الموحد) الخاص بالشركة، على غرار هيكل CATL's CTP (خلية إلى حزمة) وBYD's Blade. يمكن أن يوفر التخطيط قدرًا أكبر من الاستقرار والأداء.