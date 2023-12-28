نقيب الفلاحين يكشف سبب ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة

أكد حسين عبدالرحمن نقيب الفلاحين أن المساحة الزراعية في مصر تصل لـ 10 ملايين فدان فيما تصل المساحه المحصولية لـ 17 مليون فدان وأن ارتفاع أسعار بعض الخضراوات والفواكه احيانا يرجع إلى عدة أسباب.

وأوضح أن من أهم الأسباب فاصل العروات بين كل عروة وأخرى والتغيرات المناخية السلبية في بعض الأحيان والتي تؤدي لقلة الإنتاجية وزيادة الصادارت الزراعية أحيانًا كثرة الحلقات الوسيطة في نظام بيع المحصول من المزارعين حتي المستهلكين وارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية وقلة مساحات زراعة بعض المحاصيل أحيانا في بعض العروات لقلة العائد الاقتصادي منها، ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية ومستلزمات الزراعه نتيجه الأحداث السياسيه والإقتصادية العالمية، موضحا ان اسعار الخضروات والفواكه انخفضت انخفاض كبير نتيجة لزيادة الانتاج وبدء جني العروات الجديده

ولفت إلى أن الخضروات والفواكه من الاغذية الصحية التي يؤدي انخفاض أسعارها لخفض معدلات السمنة



واضاف عبدالرحمن اننا نكتفي ذاتيا من كافة الخضروات والفواكه ونصدر فائض قارب على 7 ملايين طن الموسم الماضي نتيجة التوسع في الزراعات وزيادة الانتاج حيث نزرع مساحات كبيرة من البطاطس تصل لـ 600 ألف فدان تنتج نحو 7.5 مليون طن كل عام نصدر منها ما يقارب الـ900 ألف طن ومع بداية جني العروة الجديدة من البطاطس فإن أسعارها انخفضت ويبيع المزارع حاليا كيلو البطاطس في الحقل بـ7 جنبهات ويصل لسوق الجمله بنحو 10 جنيهات ويتراوح سعرها في التجزئة ما بين 12 و15 جنيهاً.

فيما نزرع نحو 400 الف فدان من الطماطم طوال العام تنتج نحو 6.5 مليون طن من الطماطم ويباع حاليا كيلو الطماطم في الحقل بنحو 5 جنيهات ليصل للمستهلك بنحو 10 جنيهات كما نزرع نحو 200 الف فدان من البصل تنتج نحو 3 مليون طن ويباع البصل المقور حاليا في الحقل ب 7 جنيهات ليصل للمستهلك بنحو 15 جنيه.

واضاف ابوصدام كما انخفضت اسعار اغلب انواع الخضروات والفواكه حيث يباع كيلو الكوسه ب 15 جنيه وكيلو الجزر ب5 جنيهات وكيلو الفاصوليا ب 10 جنيهات وكيلو الباذنجان ل 5 جنيهات وكيلو الفلفل البلدي ل 10 جنيهات وكيلو الخيار ل 10 جنيهات وكيلو البرتقال ل 10 جنيهات وكيلو الليمون ل15 جنيه

واكد عبدالرحمن ان تعديل بعض العادات والتقاليد الغذائية السلبيه أمر ضروري لمنع الاستغلال في بعض الأوقات فعلينا ترشيد الاستهلاك وعدم التكالب علي شراء المنتجات الزراعيه بكميات كبيره وخاصة اوقات الأعياد والمناسبات وعدم الاعتماد علي باعة التجزئة الاقرب لنا باسعار عاليه والتوجه لاسواق الجمله.