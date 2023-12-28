الخميس 28 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

فتح باب توفيق أوضاع المتعاملين مع 6 أكتوبر الزراعية بالوادي الأخضر بأكتوبر الجديدة

وزارة الإسكان
وزارة الإسكان

أعلن جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، عن فتح باب التقدم للمتعاملين مع شركة 6 أكتوبر الزراعية بوابة 7 في منطقة الوادي الأخضر بالمدينة، لتوفيق أوضاعهم، وذلك حتى تاريخ 20/3/2024، وذلك بناء على قرار الوحدة المركزية لسياسات التعامل مع الأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة، والمشكلة بالقرار الوزاري رقم 367 لسنة 2023.

وأوضح الجهاز أنه يتم تقديم جميع المستندات الدالة على الملكية بمقر جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، (أصل للاطلاع + صورة)، ورفع مساحي من جهة معتمدة، وطبقاً للشروط الواردة بقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 173 بتاريخ 13/11/2022.

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