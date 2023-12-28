تشهد سماء مصر والعالم آخر اقتران للقمر والتي تعد الأخيرة خلال عام 2023 م، ومنها اقتران القمر مع النجم بولوكس وخلية النحل في مشهد بديع يُزين سماء مصر، والتي ليس لها أي تأثير على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

الظواهر الفلكية ليس لها تأثير

كما أن مشاهدة الظواهر الفلكية ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء، والظواهر الليلية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على عين الإنسان لأن النظر إلي الشمس عمومًا بالعين المجردة يضر العين كثيرًا.

وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي آخر اقترانات القمر خلال عام 2023:

القمر وبولوكس

يشرق القمر مقترنًا مع النجم بولوكس Pollux في الـ 6:30 مساءً تقريبًا .. وبولوكس الليلة هو ألمع نجم في برج الجوزاء (التوأم)، حيث نراهما متجاوران في السماء طوال الليل إلى أن يختفي المشهد فجر اليوم التالي من شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

القمر وخلية النحل

يشرق القمر مقترنًا مع الحشد النجمي خلية النحل Beehive في برج السرطان للمرة الثانية يوم 29 ديسمبر حيث يمكن مشاهدة هذا الاقتران في الـ 7:30 مساء تقريبًا، ولصعوبة رؤية الحشد النجمي خلية النحل بالعين المجردة ننصح باستخدام تلسكوب صغير حيث نراهما متجاوران في السماء طوال الليل إلى أن يختفيا في ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

كما أن الحشد النجمي خلية النحل يقع على مسافة 580 سنة ضوئية تقريبًا من الأرض ويبلغ عمره حوالي 600 مليون سنة، وهو يظهر كسحابة مجسمة في كوكبة السرطان كما رآه جاليليو لأول مرة باستخدام التلسكوب عام 1609 وتمكن من رؤية 40 نجمًا فقط.