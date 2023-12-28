الخميس 28 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أوكرانيا تعلن رسو 9 سفن روسية وحاملتا صواريخ بالمياه الأقليمية

سفينة حربية
سفينة حربية

كشفت البحرية الأوكرانية أنه اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الخميس، كان لدى روسيا ست سفن في البحر الأسود، بينما لا توجد حاملات صواريخ.

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قالت البحرية الأوكرانية -بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط، إنه لا توجد سفن معادية في بحر آزوف.

أضاف البيان أنه توجد ثلاث سفن روسية في البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك حاملتا صواريخ كروز من طراز "كاليبر"، بإجمالي يصل إلى 16 صاروخا.

كان زورق الدورية الأوكراني يغادر مرفأ أوديسا الواقع على البحر الأسود ويشكل هدفا للهجمات الروسية، بينما يتمركز على مقدمتها حارس بحري يراقب السماء حاملا قاذفة صواريخ ستينغر على كتفه.

السفينة جزء من استراتيجية كييف لدفع الأسطول الحربي الروسي بعيدا عن الساحل الأوكراني التي أشاد الرئيس فولوديمير زيلينسكي بنتائجها الأولى، ووصفها بأنها «نصر عظيم لأوكرانيا في البحر الأسود»، بعد أن أعلن جيشه الثلاثاء أنه حقق نجاحاً جديداً بتأكيده إغراق سفينة روسية.

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