جدول مباريات اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس الموافق 28 ديسمبر 2023، العديد من المباريات الهامة والقوية بمختلف دوريات العالم، حيث تنطلق الليلة مواجهة نهائي كأس السوبر المصري، بجانب 3 مباريات مشتعلة بالدوري السعودي، ومباراتين بالدوري الإنجليزي.

ويأتي علي رأس مباريات اليوم المنتظرة، لقاء نهائي السوبر المصري بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا، بجانب لقاء أرسنال ضد وست هام يونايتد بالدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات كأس السوبر المصري اليوم

بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا، وتنطلق المباراة الساعة 3 عصرًا بتوقيت مصر، 4 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1 وأبو ظبي الرياضية 1.

الأهلي أمام فيوتشر، وتنطلق المباراة الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر، 8 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1 وأبو ظبي الرياضية 1.

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

الاتفاق أمام الحزم، وتنطلق المباراة الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر، 6 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC Sport extra1.

الرياض ضد ضمك، وتنطلق المباراة الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر، 6 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC Sport extra2.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

توتنهام أمام برايتون، وتنطلق المباراة الساعة 09:30 مساءً بتوقيت مصر، 10:30 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 2 HD.

آرسنال ضد وست هام يونايتد، وتنطلق المباراة الساعة 10:15 مساءً بتوقيت مصر، 11:15 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 1 HD.