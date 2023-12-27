انفجار أنبوبة بوتاجاز وإصابة 5 اشخاص من أسرة واحدة شمال الغردقة

شهدت مدينة الغردقة حادثا مروعا بعد انفجار أنبوبة بوتاجاز في شقة سكنية بمنطقه الفيروز شمال مدينة الغردقة حيث أسفر الحادث عن إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة بإصابات بالغة و تم نقلهم الى مستشفى اسيوط الجامعى لتلقي العلاج.



وكانت منطقة الفيروز شمال مدينة الغردقة قد شهدت حادثا مأساويا مساء اليوم حيث انفجرت أنبوبة بوتاجاز في شقة سكنية بالدور الثالث في إحدى العمارات بمنطقة الفيروز مما تسبب في إصابات بالغة وحروق شديدة لزوج وزوجته وأبنائه وجدتهم حيث تم نقلهم إلى مستشفى الغردقة العام ولسوء الحالة تم التنسيق عن طريق إسعاف البحر الأحمر لنقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

و تبين من التحقيقات أن الأب يدعى جورج سليمان يعقوب 34 عام وزوجته دميانة سامي شنودة 29 سنة وأبنائه بافالي سنتين ولا فينا ثلاث سنوات وجدتهم نادية بيشوي 72 عام.

تبين من التحريات الأولية أن سبب الحريق هو انفجار أنبوبه بوتاجاز داخل الوحدة السكنية الواقعة في الدور الثالث فيما بدأت النيابة العامة والمباحث الجنائية والمعمل الجنائي في معاينة مكان الحادث لتحديد السبب في الحريق.