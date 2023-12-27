مجلس فاركو يجتمع خلال ساعات لحسم بديل خالد جلال

يتجمع مجلس إدارة نادي فاركو للبحث عن المدرب البديل بعد رحيل خالد جلال عن تدريب الفريق الأول.

رحل خالد جلال عن تدريب فاركو بعد خسارته أمام الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري المصري الممتاز، ليقرر المدرب الاستقالة من منصبه.

وافق مجلس إدارة فاركو على استقالة خالد جلال متمنين له التوفيق في المستقبل، ومن المقرر أن يجتمع مسؤولو النادي من أجل التعاقد مع المدرب البديل.

مدرب مصري أم أجنبي؟

ولم يستقر نادي فاركو بعد حول المدرب المقبل سواء كان مدرب مصري أو أجنبي، لقيادة الفريق البرتقالي خلال الفترة المقبلة بعد قبول استقالة خالد جلال.

يملك فاركو 5 نقاط ويتواجد في المركز الـ 18 والأخير في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بعدما خاض الفريق البرتقالي 10 مباريات، وأنتصر في مباراة واحدة، وتعادل في مباراتين، فيما تلقى الهزيمة في 7 مباريات.