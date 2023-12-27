الالآف يحيون الليلة الختامية لمولد السيدة نفيسة (صور)

تحتفل الطرق الصوفية والمصريون مساء اليوم الأربعاء بمولد السيدة نفيسة، رضي الله عنها، حفيدة الإمام الحسن بن علي، وذلك بإقامة العديد من الفعاليات الدينية والثقافية، فيما توافد الآلاف من المحبين من محافظات الجمهورية.

بدأت مظاهر الاحتفال بالمولد بكسوة جامع السيدة نفيسة وتزيينه بالأنوار، بينما شهد محيط المسجد توافد الزائرين الذين حضروا من كافة أنحاء الجمهورية ومازالوا يتوافدون للمشاركة بإحياء تلك المناسبة العطرة.

كما بدأت خدمات الطرق الصوفية نصب خيامها لتقديم المأكولات والمشروبات للزائرين.





ويحتفل الشيخ محمود التهامي نقيب المنشدين مع أبناء الطرق الصوفية في جمهورية مصر العربية والعالم العربي والإسلامي بمولد السيدة نفيسة وذلك مساء اليوم الأربعاء بميدان السيدة نفيسة، ويختتم الحفل الذي يبدأ في العاشرة مساء الشيخ ياسين التهامي الملقب بعميد الإنشاد الديني.





عالمة وعابدة وصالحة



ولدت السيدة نفيسة في مكة المكرمة عام 145هـ، وهي حفيدة الإمام الحسن بن علي رضي الله عنهما، ووالدها الإمام القاسم بن محمد بن جعفر بن أبي طالب، وزوجها إسحاق المؤتمن بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب.





نشأت السيدة نفيسة في المدينة المنورة، حيث كانت تردد على المسجد النبوي وتسمع إلى شيوخه وتتلقى الحديث والفقه من علمائه، حتى لقبها الناس بلقب "نفيسة العلم".





كانت السيدة نفيسة من الصالحات العابدات، فكانت تكثر من الصلاة والصوم والذكر، كما كانت تهتم بالقرآن الكريم وحفظه، وكانت من سيدات العلم في العالم الإسلامي، واشتهرت بإجابة دعائها.





وفاتها



توفيت السيدة نفيسة في القاهرة عام 208هـ، وكانت صائمة ورفضت أن تفطر وقالت: "لقد سألت الله أن يقبضني إليه صائمة".

كانت السيدة نفيسة من النساء الصالحات اللاتي تركن أثرًا طيبًا في المجتمع، ومازالت قبرها مزارًا للمؤمنين من كل أنحاء العالم.



فرصة لتجديد الإيمان

يحرص ملايين المصريين من مختلف أنحاء البلاد على زيارة مسجد السيدة نفيسة في القاهرة كل عام في مولد السيدة نفيسة.





ويؤكد المصريون أن مولد السيدة نفيسة فرصة للتواصل مع الدين والإيمان، والشعور بالروحانية العالية، وتجديد الصلة بالله تعالى.





ويشهد المسجد خلال أيام المولد العديد من الفعاليات الدينية والثقافية، مثل الندوات الدينية التي تتناول حياة السيدة نفيسة وسيرتها العطرة، والمسابقات الثقافية التي تستهدف نشر الوعي الديني والثقافي بين الشباب، والأمسيات الشعرية التي تقام على شرف السيدة نفيسة.





وتمثل احتفالات مولد السيدة نفيسة فرصة للتعبير عن حب المصريين للدين الإسلامي، وتقديرهم لسيرة السيدة نفيسة التي عرفت بالعلم والصلاح والتقوى.