"أبو العلا" و"طه" يحاضران حكام شمال سيناء فى معسكر اليوم الواحد

استقبل إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة اليوم ، كابتن احمد آبو العلا نائب رئيس لجنة الحكام الرئيسية , وكابتن محمد طه نائب معد لياقه بدنيًا بلجنة الحكام ,وعددًا من حكام كرة القدم بشمال سيناء , والاعلامى سامح الشوربجى المذيع باذاعة شمال سيناء، وذلك ،للقاء حكام كرة القدم بالمحافظة وعقد محاضرات فنية وإعداد بدنى للحكام بالمنطقة وذلك فى إطار سياسة اللجنة الرئيسية بعقد معسكر اليوم الواحد مع الحكام فى المناطق

وأكد “ حسن عبدالوهاب “، ان كره القدم، لما يمثله من اهمية كبيرة لدى الرأي العام، لذلك نسعى لتقديم كامل الدعم المادي والمعنوي لإي للنادي و اعضائه،.

تمنح رياضة كرة القدم الاعبين الكثير من الفوائد الاجتماعية فانك تجد لاعبي كرة القدم من أكثر الأشخاص المحبوبين من قبل الكثير من الناس، وخاصة الأطفال فيوجد الكثير من الأطفال التي تتخذ بعض لاعبي كرة القدم قدوة له وهدف لكي يكن مثله في المستقبل..

وقال آبو العلا عن فهم قانون كرة القدم، وكافة التعديلات الجديدة لكرة القدم التي اجريت في الفترة الاخيرة وابرزها التسلل والانحراف المتعمد، وركلات الجزاء وحالات الطرد والانذار والالعاب المتعمدة من لمسة اليد وعن مفاهيم وبروتكول تقنية الفيديو، وكافة الالعاب المتنافسة علي الكرة، وتعليمات لجنة الحكام الرئيسية وأهمية تصنيفات الحكام التي وضعتها اللجنة الرئيسية

المستوى البدني للحكام

اقيم الجانب البدني والذي له دور كبير في مستوي الحكم ومن اهم عناصر التي يتوفر لديها الحكام وهو العنصر البدني والذي ببداية عملية التسخين والاحماءات لجميع الحكام، والعمل علي تمركز الحكام والمساعدين من داخل ارضية الملعب والتدريب علي اشارات التسلل والاهداف التي يوجد بها شك والعمل ايضا علي سرعة اتخاذ القرار في الالعاب الصعبة.

وكما تحدثت اللجنة خلال لقائها من ارض الملعب علي اهمية التسخين للحكام قبل بدء فاعليات المباريات لعدم وجود معوقات للحكم، كما عملت من خلال اللقاء البدني علي مدي دقة التركيز علي مستوي البدني للحكام والعمل علي كل تقصير الذي يحتاجه الحكم من الشق البدني