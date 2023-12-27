ضخ 245 ألف طن سكر بالأسواق والحكومة ترضي المواطنين بإنشاء أكبر مجمع للمنتجات

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن موضوع ضبط الأسعار للسلع الاستراتيجية على قائمة ملفات الدكتور مصطفى مدبولي والحكومة كافة، مشيرًا إلى أن اجتماع الحكومة الأسبوعي والذي ينعقد اليوم استعرض موقف زيادة المتاح من السلع الأساسية وخاصة السكر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن وزير التموين خلال الاجتماع صرح بأنه تم ضخ 245 ألف طن من السكر في الأسواق مع المتابعة المستمرة من قبل الأجهزة المعنية، مع إتاحة المزيد من السلع عبر مبادرات سيتم الإعلان عنها مستقبلًا، مشددًا على أن الفترة المقبلة ستشهد قرارات جديدة من الحكومة تخدم المواطنين لضبط الأسواق وإتاحة السلع.

ولفت إلى أن مشروع إنشاء أكبر مجمع للمنتجات الغذائية الزراعية، أكبر مجمع من نوعه في المنطقة، يستهدف تعزيز الصناعة ودعم المستثمرين، تصنيع الحاصلات الزراعية المصرية، تعزيز الصادرات، إنتاج نحو 100 ألف طن من المنتجات الزراعية سنويا في المرحلة الأولى، وتصدير نحو 80 ألفا من إنتاجيته؛ لتوفير العملات الأجنبية.

وأشار إلى أن مجمع الصناعات الزراعية سيقام على مساحة 145 ألف متر مربع بمدينة السادات، يشمل 5 مصانع الأحدث والأكبر تكنولوجيا، أحدهم سيكون الأول في العالم في مجال تبريد الخضار والفاكهة، منوها أنه سيوفر نحو 7 آلاف فرصة عمل للشباب.

وبشأن إنتاج الهيدروجين الأخضر، صرح أن اليوم تم توقيع مذكرة تفاهم لبدء الدراسات والقياسات التمهيدية لتطوير مشروع طاقة شمسية بقدرة 10 جيجاوات، والذي سينتج مشروع الطاقة الشمسية عند اكتماله نحو 29784 جيجاوات/ ساعة من الطاقة النظيفة سنويا، والتي ستسهم في تخفيض حوالي 14 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ونوه المستشار محمد الحمصاني أن هناك خطة إصلاح شامل لاقتصاد الدولة، من خلال الاتفاق مع شركة “أيكون” لتطوير الفنادق المصرية، وفق سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات لزيادة العائد من أملاك الدولة.