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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محمد عادل حكما لنهائي السوبر المصري.. والبنا يدير مواجهة تحديد المركز الثالث

محمد عادل
محمد عادل

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم مواجهة نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي وفيوتشر للحكم محمد عادل، بينما يقود محمود البنا مواجهة تحديد صاحب المركز الثالث بين بيراميدز وسيراميكا كليوبترا.

 

ويعاون عادل في المواجهة النهائية المساعدان محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، الحكم الرابع محمد معروف والمساعد الاحتياطي أحمد توفيق طلب، بينما يتواجد محمود عاشور كحكم فيديو “VAR” والحكم المساعد “VAR” يوسف البساطي.

 

بينما يعاون البنا في مواجهة تحديد صاحب المركز الثالث المساعدان هاني عبد الفتاح ووائل شعبان، الحكم الرابع أمين عمر والمساعد الاحتياطي سامي هلهل، ويتواجد طارق مجدي كحكم فيديو “VAR” والحكم المساعد “VAR” سمير جمال.

 

وتنطلق مباراة الأهلي ضد فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

 

وتقام مباراة الأهلي ضد فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، يوم الخميس الموافق 28 ديسمبر 2023.

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