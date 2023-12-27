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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

القسام تستهدف 7 آليات إسرائيلية بقذائف الياسين في جباليا وتقضي على جنود

كتائب القسام
كتائب القسام

أعلنت كتائب القسام، أنها استهدفت 7 آليات صهيونية بقذائف "الياسين 105" في محور شارع غزة القديم بمنطقة جباليا البلد، وأوقعت عدداً من الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح.

على جانب آخر، قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، إن تصريحاته حول دوافع "طوفان الأقصى" أسيء فهمها، لافتا إلى أنه لم يصرح بأن دافع العملية كان انتقاما لاغتيال الجنرال قاسم سليماني. 

 

وأضاف المتحدث، أن: "صرحت اليوم بأن أحد نتائج عملية الطوفان كان انتقاماً لاغتيال الجنرال سليماني".

 

وأوضح المتحدث في بيان له: "سننتقم انتقاما صعبا وقويا لاغتيال العميد موسوي، والعدو يسعى من خلال الاغتيال إلى التستر على جرائمه في غزة وحرف أنظار العالم عنها".

 

وكان أصدر المتحدث الثوري الإيراني، صباح اليوم تصريحا بأن عملية طوفان الأقصى جاءت نتيجة لمقتل قاسم سليماني، وردت حماس علي التصريحات، أن طوفان الأقصى هو انتقام بالمقاومة الفلسطينية لما يحدث للفلسطينيين على أيدي الاحتلال الإسرائيلي.


 

 

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