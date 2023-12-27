الدقهلية تتصدى للبناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بكافة أشكالها، واكد "مختار" أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا الي تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وتابع مختار تقرير جهود الوحدة المحلية لمراكز ومدن طلخا والسنبلاوين ونبروه لازالة عدد من حالات التعدي والبناء المخالف ومراجعة تراخيص البناء الصادرة.

وقالت رحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا انه تم متابعة تنفيذ اعمال ازالة فوريه لسمل خرساني علي مساحه 100 متر مربع بالوحدة المحلية لقرية المنيل وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة وذلك باشراف نائب رئيس المركز ومشاركة فريق العمل الميداني وقوة شرطة مركز طلخا..

واكد المحاسب أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين انه تم متابعة تنفيذ اعمال إزالة فورية لأحد المواطنين بناحية قرية كفر بدوى التابعه للوحده القرويه بالحصاينه حيث تم إزالة سور من الطوب الدبش والمونة الطينية على أنقاض سور قديم بارتفاع ١م تقريباً وبطول ٦م مخالفاً بذلك قانون البناء ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ وتمت الإزالة على نفقة المخالف، كما تم متابعة تنفيذ إزالة فوريه لسور بطول ١٠م طول وارتفاع ٢م بالبلوك الابيض والمونه الاسمنتية داخل الحيز العمراني بقرية كفر الروك بدون الحصول علي ترخيص وتمت الإزالة علي نفقه المخالف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة..

وأوضح اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة نبروه انه تم متابعة أعمال البناء القائمه بنطاق المركز والتأكد من التراخيص والوقوف علي الالتزام بتنفيذ رخص البناء ومطابقتها لأرض الواقع وعدم التعدي علي خطوط التنظيم وعدم مخالفة الرسومات الهندسية ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال اي مخالفات باشراف ومتابعة عاطف سعد نائب رئيس المركز والمدينة..

و أكد المحافظ ان الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة ،وقال بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.