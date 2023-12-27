محافظ الدقهلية يشهد اصطفاف الجرارات ومقطورات كسح مياه الأمطار

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء اصطفاف الجرارات ومقطورات كسح مياه الأمطار للتأكد من جاهزيتها لمجابهة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها والوقوف علي مدي استعداد أجهزة المحافظة لمجابهة الازمات والكوارث ، وتشمل المعدات المشاركة اليوم في الاصطفاف ( جرارات ومقطورات كسح مياه ولودار وزواحف وسيارات قلاب ومكنسيات ) .

جاء ذلك بحضور المهندس خالد جلال مدير عام الحملة الميكانيكية بالمحافظة ، ورؤساء المراكز والمدن والاحياء .

وأوضح " مختار " بأن إجمالي عدد المعدات بالوحدات المحلية بنطاق المحافظة بلغت 1,171 معدة متنوعة ما بين لوادر وحفارات واوناش وسيارات قلاب وسيارات كسح مياه أمطار ومكنسيات وهما كالتالي ( 37 سيارة سوزوكي قلاب نصف طن - 222 سيارة حمولة 5 طن قلاب ماركة ميتسوبيشي شيفروليه - 71سيارة حمولة 10 طن قلاب ماركة مرسيدس و مان وايفكو وفورد وهينو - 36سيارة حمولة 20 طن ماركة مرسيدس وسكانيا - 49 مكبس سعة ٢٠م٣ - ١٦م٣ - ٦م٣ ماركة هيونداي ومرسيدس وايفكو وميتسوبيشي - 51 سيارة كسح وشفط المياة سعة ١٠م٣ - ٤م٣ ماركة مرسيدس ومان وميتسوبيشي - 30 سيارة كهرباء ارتفاع 12 م و 14م ماركة شيفروليه وميتسوبيشي - 141 لودر مفصلي وزاحف ماركة كاتربيلر وكوماتسو وبوب كات - 3 جريدر ماركة كاتربيلر وفولفو - عدد 2 ونش تيلسكوبي حمولة 40 طن و 20 طن ماركة لبهير ألماني وأمريكي - 2 حفار دقاق 30 طن و 14 طن ماركة دوسان - 17 مكنسة ماركة برودسون - 362 جرار بمقطورة ماركة بيلاروس وروماني - 148 مقطورة كسح وشفط المياة سعة 4م3 ) .

وأشار" المحافظ " الي أنه تم شراء معدات جديدة خلال ال 4 سنوات الماضية بمبلغ وقدره نصف مليار جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة تشمل معدات متنوعة ما بين سيارات قلاب واوناش وزاحف ومكنسيات وسيارات كسح امطار وغيرها ، بالإضافة إلي صيانة كافة معدات الحملة الميكانية بالوحدات المحلية.

كما أشار " مختار " الي أنه تم صيانة عدد 514 معده عن طريق الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة إجمالية 35 مليون جنيه بتمويل من وزارة التنمية المحلية لتصبح كافة معدات المحافظة علي اعلي قدرة من الكفاءة والجاهزية لمجابهة أي أزمة أو كارثة قد تقع .

وأكد " المحافظ " علي أن الدقهلية علي أتم استعداد لمجابهة الأزمات والكوارث بفضل قوتها البشرية وما تمتلكه من معدات هائلة

بمختلف أنواعها منها معدات إنقاذ ومعدات كسح لمياه الأمطار ومعدات لرفع التراكمات .

وقال " مختار " ما نشاهده اليوم وما شاهدنه من قبل من اصطفاف للمعدات الهندسية بالمحافظه هو إنجاز وفخر لنا جميعاً وثمرة جهد وعمل متواصل لجميع اعضاء الجهاز التنفيذي والعاملين بالوحدات المحلية من رؤساء مراكز ونواب ومديري الحملات الميكانيكية وسائقي المعدات الهندسية.

ووجه " المحافظ " خالص شكره وتقديره لجميع رؤساء المراكز والمدن والاحياء ونوابهم ومديري الحملات الميكانيكية والسائقين علي هذا المظهر المشرف والاستعداد الكامل لمجابهة أي أزمات أو كوارث ومواصلة العمل ليل نهار وصيانة كافة المعدات الهندسية من أجل أن تكون الدقهلية علي أتم استعداد واعلي جاهزية .

والجدير بالذكر أن " محافظ الدقهلية" كان قد قرر تشكيل لجنة برئاسة التفتيش والمتابعة بالمحافظة للمرور علي كافة الوحدات المحلية والمديريات للوقوف علي مدي جاهزيتهم لإدارة الأزمة من خلال مراجعة الحملة الميكانيكية وفحص وحصر المعدات وإعداد تقرير فني بمدي كفائتها ، بالإضافة إلي مراجعة مراكز الأزمات ومدي جاهزيتها وقدرة العالمين بيها علي إدارة الأزمة والتواصل مع المركز الرئيسي بالمحافظة.