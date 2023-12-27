كهنة المرقسية يترأسون سابع فعاليات "تسبحة كيهك" في الإسكندرية

يترأس الآباء الكهنة بالكاتدرائية المرقسية الأرثوذكسية، السبت المقبل، دورها الرعوي من خلال إقامة سابع فعاليات "التسبحة الكيهكيه" بمناسبة نهضة الصوم المجيد، ذلك بمقرها في منطقة محطة الرمل بالإسكندرية، بدءًا من الساعة التاسعة مساءً.

يترأس آباء الكنيسة التسبحة كما يتخلل الطقوس القبطية الأرثوذكسية القداس الإلهي الأول من الرابعة فجرًا حتى السادسة صباحًا.

احتفل الأقباط في جميع الإيبارشيات المصرية ببدء صوم الميلاد المجيد الاسبوع الماضي، لمدة ٤٣ يوما حتى احتفالية عيد ميلاد السيد المسيح في ٧ يناير المقبل.

تحرص الكنائس القبطية على إقامة فعاليات ومناسبات متنوعة تحاكي تاريخا عظيما واحتفلت خلال الفترة الماضية في ربوع مصر، مناسبات متنوعة واقامت الفعاليات الروحية، كان كم آخرهم "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، وأقام الأقباط القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.