رئيس الإدارة المركزية للإرشاد ووكيل زراعة البحيرة يتفقدان المحاصيل الشتوية

أجرى الدكتور محمد يوسف مبارك رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، صباح اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لمنافذ بيع اللحوم والسلع الغذائية بمديرية الزراعة بالبحيرة، وذلك بحضور المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة ، والمهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الزراعة، والمهندس عبد الغنى أبو مسلم مدير الإدارة الزراعية بمركز دمنهور، والمهندس محمد فايد مدير إدارة الحوكمة والأراضى والمياه، والمهندس سعد عمار مدير عام المكافحة.

التواجد الفعال مع المزارعين في الحقول للتوعية بسرعة العلاج فى حالة ظهور أية إصابات

جاء ذلك بناء على توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، السيد القصير، بضرورة المرور الميداني لمتابعة زراعة المحاصيل الشتوية وخاصة محصول القمح حيث أنة من أهم المحاصيل الاستراتيجية في محور الأمن الغذائى، وضرورة التواجد الفعال مع المزارعين في الحقول للتوعية بسرعة العلاج فى حالة ظهور أية إصابات، بالإضافة إلى الاهتمام بمقاومة الحشائش العريضة أو الرفيعة بالمبيدات والمعدلات الموصى بها من قبل وزارة الزراعة ، ومتابعة مدى توافر مستلزمات الإنتاج لها وتقديم أوجه الدعم الميداني والنزول إلى الحقول لتقديم كل الإرشادات والحلول لأي مشكلات وتذليل العقبات والانتشار لقيادات الوزارة بالمحافظات.

وأشاد الدكتور محمد يوسف مبارك رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى، بدور مديرية الزراعة في البحيرة والمنفذ التابع لها بتوفير كافة السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة؛ لتخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم.

وحرص رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى، على متابعة محصول القمح والفول والبرسيم بزمام جمعية الحبشى بمركز دمنهور، والاطمئنان علي المحاصيل الشتوية خاصة فى ظل التقلبات الجوية الحالية ، وطالب بضرورة المتابعة الجيدة للزراعة الشتوية من تقاوى، وأسمدة ومبيدات والعمل علي توافرها أولا بأول والتواصل مع المزارعين ونقل لهم أهم التوصيات الفنية تبعا للمرحلة العمرية للمحصول.