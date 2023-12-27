بسبب ركنه سيارة …مصرع صاحب شركة علي يد آخر بالخانكة| فما القصة؟

شهدت مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية ، قيام سائق بقتل جاره في مشاجرة بينهما بسبب إيقاف المتهم سيارته في أرض ملك المجني عليه.

بسبب ركنه سيارة …مصرع صاحب شركة علي يد أخر بالخانكة| فما القصة



وتبين من التحريات أن المجني عليه، عندما طالبه بعدم وقوفها في أرضه نشبت بينهما مشاجرة قام على إثرها المتهم بالاصطدام به بسيارته ولقي مصرعه في الحال، وتم نقل الجثة للمستشفى وألقي القبض على المتهم وضبط السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد بورود إشارة من المستشفى بوصول صاحب شركة أسمدة، مصابا بكسور متفرقة بالجسد وتوفي متاثرا بإصابته ادعاء مشاجرة مع آخر جاره.

وتوصلت التحريات إلى حدوث مشادة بين المجني عليه صاحب شركة أسمدة، وجاره سائق بسبب قيام الثاني بإيقاف سيارته النقل في قطعة أرض فضاء ملك الأول ورفض الأول ذلك، فنشبت بينهما مشادة تطورت إلى مشاجرة فقام على إثرها الثاني باستقلال سيارته والاصطدام عمدا بالأول مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقي القبض على المتهم وضبط السيارة وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتبين عدم حمله ترخيص قيادة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.





المشدد 15 سنة لحارس أمن بفندق لاتهامه قتل شخص بالخانكة

كما عاقبت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، حارس أمن بفندق ، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة ، لاتهامه بقتل شخص بسبب خلاف بينه وبين شخص آخر، ولدى محاولته قتله بإطلاق عيار ناري صوبه، لم يصبه وأصاب المجني عليه عن طريق الخطأ، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 28268 لسنة 2022 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3947 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهم "سيد ط م"، 48 سنة، حارس أمن بفندق، قتل المجني عليه "سيد محمد سيد سليمان" عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد.



وتابع أمر الإحالة، أنه حدث خلاف سابق بين المتهم وشخص أخر "غير المجني عليه"، وأطلق المتهم عيارا ناريا من سلاح ناري مششخن "مسدس فردي الطلقات" كان بحوزته، صوب الأخير، بنية إزهاق روحه، فحاد عن هدفه وأصاب المجني عليه، محدثا إصابته التي أبان عنها تفصيلا تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.



واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا "مسدس فردي الطلقات"، كما أحرز ذخائر "طلقة" استعملها على السلاح الناري محل الاتهام السابق، حال كونه غير مرخصا له بحيازته أو إحرازه.