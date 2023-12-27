الخطوات والأوراق المطلوبة للتسجيل في نظام التأمين الصحي الشامل.. يهتم الكثير من المواطنين بمعرفة كيفية الالتحاق بخدمات التأمين الصحى الشامل والاستفادة من الخدمات التي تقدم كإجراء تدخلات جراحية وتحاليل وأشعة وعلاج أورام وزراعة أعضاء وصرف أجهزة تعويضية والعديد من الخدمات الطبية الأخرى التي تقدمها الحكومة المصرية للمواطنين، حيث يساعدهم على الحصول على الرعاية الصحية اللازمة التي يحتاجونها.

وتوفر بوابة الحكومة المصرية إمكانية التسجيل لأسرة جديدة بمنظومة التأمين الصحي الشامل إلكترونيًا من خلال بوابة مصر الرقمية، وذلك للاستفادة المواطنين من كافة الخدمات التي تقدمها المنظومة مثل إجراء التحاليل والأشعة وعلاج الأورام والتدخلات الجراحية، والأمراض البصرية، والسمع والأسنان، والتغذية، حيث يطبق نظام التأمين الصحي الشامل، في 6 محافظات بالجمهورية، حتى الآن، وسيجرى تطبيقه في بقية المحافظات، وفقا للجدول الزمني الذي حددته هيئة التأمين الصحي.

وفي السطور التالية تستعرض "بوابة الوفد" الخطوات والأوراق المطلوبة للتسجيل في نظام التأمين الصحي الشامل.

الخطوات المطلوبة للتسجيل في نظام التأمين الصحي الشامل إلكترونيًا

تصفح الموقع الإلكتوني لبوابة مصر الرقمية من خلال الرابط التالي:

https://digital.gov.eg/

اختيار خدمة التأمين الصحي الشامل.

النقر على أيقونة تسجيل بيانات الأسرة التأمينية.

اختيار المحافظة حسب البيانات المدونة ببطاقة الرقم القومي.

تسجيل البيانات للأسرة والمستفيدين أيضًا الذين جرى عرضهم في شاشة البيانات الأساسية للأسرة التأمينية.

بعد الانتهاء من تسجيل كافة البيانات والأوراق المطلوبة تظهر رسالة مفادها تم ( حفظ بياناتك بنجاح).

خطوات التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمكاتب التأمين الصحي

يتقدم رب الأسرة بطلب للموظف لفتح ملف عائلي للأسرة، بعد تسجيل بيانات كافة الأفراد.

يتم إجراء فحص طبي شامل للأسرة، أو تحديد موعد مناسب في حالة عدم حضور أحد الأفراد.

الانتفاع بالخدمات الصحية للمنظومة يكون من خلال الملف العائلي المتواجد بالمركز الطبي.

يكون التسجيل متاحًا على مراحل، وعند فتح كل مرحلة سيجري إعلان المحافظات التي سيبدأ عمل المنظومة بها.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في نظام التأمين الصحي الشامل

لإجراء التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل، يذهب رب الأسرة إلى المركز أو الوحدة الصحية التابعة لها محل السكن، على أن يحمل المستندات الآتية:

تقديم البطاقة الشخصية للأب أو رب الأسرة.

تقديم البطاقة الشخصية للبالغين أو شهادات الميلاد المميكنة.

تقديم شهادات الميلاد فقط للأطفال.

في حالة عمل العائل أو أحد أفراد الأسرة يقدم بيان التأمينات الاجتماعية للتغطية التأمينية للمؤمن عليه (موظف قطاع حكومي/عام/خاص) والموضح به رقم القطاع ويشمل رقم القطاع وفقاً لما يلي:

(حكومي – عام – خاص – عمال مقاولات – سائق – عمال مخابز – صاحب سيارة / صاحب عمل – عمالة حرة/ صيادين / مزارعين).

تقديم بيان السداد الشهري الخاص بالمؤمن عليه ويشمل حصة اشتراك التأمين الصحي الشامل.

تقديم بيان المدد الوظيفية ويشمل المدة الوظيفية للمؤمن عليه حتى تاريخه بحيث لا تقل المدة التأمينية عن 3 أشهر متصلة وستة منفصلة لضمان أن الموظف مستقر بالعمل.

تقديم إقرار جهة العمل بسداد الاشتراكات واستيفاء البيانات المالية المرفقة به بشأن إجمالي الأجر واشتراك التأمين الصحي الشامل.

تقديم صورة وثيقة الزواج للمتزوجين من الأبناء.

تقديم وثيقة الطلاق في حالة طلاق الزوجة أو أحد بنات العائلة.

تقديم عقد العمل بالخارج في حالة عمل العائل أو أحد الأبناء.

تقديم خطاب من السفارة في حالة هجرة أحد الأبناء لعدم التحصيل عنهم.

تقديم إيصال السداد لغير الخاضعين لقوانين التأمينات.

كارت تكافل أو كرامة للعائل أو أحد أفراد أسرته لتسجيله معفى من الاشتراك.

صورة وثيقة الوفاة لأحد إفراد الأسرة لإيقاف الانتفاع.

قرار الوصاية أو الولاية على القصر في حالة الطلاق أو وفاة العائل.

إذا كنت من غير القادرين يرجى تحميل النموذج أدناه وإرفاقه وتقديمه مع المستندات المطلوبة.