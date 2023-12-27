مبادرة مواجهة الغلاء "سند الخير" تتجاوز 410 ملايين جنيه

حققت مبادرة "سند الخير" المعنية بتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة منذ انطلاقها في مارس 2022 مبيعات بلغت 410,3 مليون جنيه، حيث يصل عدد السلع الأساسية المقدمة للمواطنين 37 نوعًا من بينها (لحوم، دواجن، أسماك، بقوليات، تمور، سوداني، أرز، مكرونة، زيوت).

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن السيطرة على أسعار السلع الغذائية للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لها بأسعار مخفضة في الأحياء الشعبية والقرى فى عدد من المحافظات لمواجهة غلاء الأسعار ومساعدة المواطن المصرى فى الحصول على سلع غذائية ذات جودة وبأسعار مخفضة.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن هناك إقبال من جانب المواطنين على شراء السلع المقدمة من خلال مبادرة "سند الخير"، مشيراً إلى تنوع حركة البيع بين السلع المعروضة من خلال المبادرة لتصل حجم المبيعات في أسبوعها الـ85 بمعدل مبيعات وصل إلى 3,8 مليون جنيه، لافتاً الى أن المبادرة تعمل على قدم وساق لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها في الأسواق مستهدفة الوصول الى المواطنين بالأحياء الشعبية وكذا المناطق والقرى الأكثر إحتياجاً لخدمة محدودي الدخل، فضلاً عن المساهمة فى خلق فرص عمل للشباب بما ينعكس على تحسين مستوي معيشة المواطنين حيث يعمل على كل سيارة 3 من الشباب.

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن مبادرة "سند الخير" انتشرت وتواجدت أماكنها خلال أسبوعها الـ 85 بمختلف القرى والأحياء في16 المحافظات بعدد يصل إلى 100 سيارة موزعة لتغطى أكبر قدر من المناطق الشعبية والأكثر احتياجا، لافتا إلى أنه وصل عدد السيارات فى كل من محافظات القاهرة وبنى سويف والمنوفية إلى 30 سيارات، بواقع 10 سيارات فى كل محافظة على حدة، و8 سيارات فى كل من محافظات الجيزة والقليوبية والدقهلية والاسماعيلية، و7 سيارات فى كل من محافظتى الغربية وكفر الشيخ، و5 سيارات لكل من محافظتى أسيوط والبحيرة، و4 سيارات لكل من محافظتى قنا والمنيا، و3 سيارات بمحافظة جنوب سيناء، و2 سيارة بمحافظة أسوان، وسيارة واحدة بمحافظة الأقصر، لافتاً إلى أن المبادرة تساهم أيضاً فى توفير فرص عمل للشباب حيث يعمل على كل سيارة 3 من الشباب.

وشدد اللواء هشام آمنة على فريق عمل المبادرة بضرورة المتابعة المستمرة لتوافر السلع الغذائية المعروضة للمواطنين في السيارات والتأكد من الأسعار بأن تكون مخفضة وأقل من مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح من 20% إلى 25 % ،ولا تقل عنها جودتها وحديثة التعبئة والإنتاج، مؤكداً دعمه الكامل لاستكمال نجاح وضمان استمرارية مبادرة ( سند الخير ) في تحقيق أهدافها بتخفيض أسعار السلع الغذائية والتي تصب في صالح المواطن وتلبية احتياجاته، والمساهمة في ضغط حالة التضخم التي يعاني منها الاقتصاد المصري كما تعاني منه دول العالم إثر الأزمات العالمية المتتالية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن هناك اجتماعات ومتابعة دورية لرئيس الوزراء للتأكد من توافر السلع الاستراتيجية، ولضمان عدم نقص أية سلعة لتلبية احتياجات المواطنين تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين خاصة البسطاء و الأكثر احتياحاً والتخفيف عن محدودي الدخل والرقابة المستمرة علي الأسواق، وزيادة المنافذ الثابتة والمتحركة والمعارض والشوادر على مستوي جميع المحافظات وتوفير كل الدعم للمبادرات المجتمعية والشبابية في هذا الشأن، لافتاً إلى أن هناك متابعة وتواجد يومي المحافظين وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظات لمتابعة تنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع وايضاَ المبادرات الهامة لتوفير السلع الغذائية (كسند الخير ) والتأكد من استقرار حركة الأسواق وتوافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة عَلِي أرض الواقع ووجود عروض مميزة وحقيقية للمواطنين.

وأضاف وزير التنمية المحلية إنه تم التنسيق مع المحافظين والجهات التنفيذية بالمحافظات لمساعدة مبادرة "سند الخير" في تحقيق أهدافها المنشودة والتعاون مع منسقى المبادرة في المحافظات المستهدفة، مشيراً الى أن المبادرة لاقت قبولاً كبيراً من جانب المواطنين على مدار الـ85 أسبوعاً فى ظل التعاون الكبير مع مؤسسات المجتمع المدنى لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بجانب أيضا المشاركة الفعالة لها فى كافة المناسبات "رمضان والأعياد"، ويأتي ذلك فى إطار جهود الوزارة لتخفيف العبء على المواطنين والوصول اليهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.