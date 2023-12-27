ثلاثي في الهجوم.. تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، مبارا ة مرتقبة أمام نظيره إيفرتون، بالمواجهة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 19 ببطولة الدوري الإنجليزي.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: إيدرسون.

في خط الدفاع: كايل والكر، روبن دياز، مانويل أكانجي، ناثان آكي.

في خط الوسط: رودري، فيل فودين، برناندو سيلفا.

في الهجوم: إيرلينج هالاند، جوليان ألفاريز، جيريمي دوكو.



موقف مانشستر سيتي وإيفرتون بترتيب جدول الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة البريميرليج، برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة، ويقع نظيره فريق إيفرتون في المركز السابع عشر، برصيد 16 نقطة، بعد خوضه 18 مبارراة بجدول المسابقة.

موعد مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

وتقرر انطلاق صافرة أحداث مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون، في تمام الساعة العاشرة والربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشر والربع بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمبارة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

وتذاع مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون الليلة بالبريميرليج عبر شبكة قنوات بى ان سبورتس الناقل الحصري للبطولة وتبث اللقاء عبر شاشتها بى ان سبورتس 1.