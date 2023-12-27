iQoo تطلق أول ساعة ذكية لها

أطلقت شركة iQoo، العلامة التجارية الفرعية لشركة Vivo الصينية لصناعة الهواتف الذكية، أحدث هواتفها الذكية الرائدة، iQoo 12، في وقت سابق من هذا الشهر.

الآن، من المقرر أن تطلق الشركة منتجات أخرى على أرضها في حدث سيعقد في 27 ديسمبر. في هذا الحدث، من المقرر أن تطلق iQoo مجموعة هواتفها الذكية Neo 9 والتي ستكون مصحوبة أيضًا بسماعات أذن iQoo TWS 1e بالإضافة إلى أول سماعة أذن. ساعة ذكية من شركة iQoo Watch.

انتقلت iQoo إلى منصة التواصل الاجتماعي الصينية Weibo لتشويق تصميم الساعة الذكية. ومن المتوقع أن يكون الجهاز القابل للارتداء القادم عبارة عن نسخة معاد تصميمها من الساعة الذكية Vivo Watch 3. تمامًا مثل التصميم، قد يكون لساعة iQoo Watch أيضًا سعر مماثل لسعر Vivo Watch 3.

كمرجع، يبلغ سعر إصدار Bluetooth فقط من Vivo Watch 3 1099 يوان صيني بينما يحمل متغير eSIM سعرًا قدره 1299 يوان صيني.



iQoo Watch: ما يمكن توقعه



قد تقدم ساعة iQoo Watch القادمة خيارات مختلفة للحزام والتي قد تشمل السيليكون والجلد والأشرطة المنسوجة. وفقًا لتقرير صادر عن GizmoChina، من المتوقع أن تصل هذه الأشرطة بمجموعة من الألوان لتلبية الأذواق المختلفة.

ومن المرجح أيضًا أن تتمتع الساعة الذكية بتصميم خفيف الوزن وقد تزن 36 جرامًا فقط لراحة المستخدم. من المتوقع أيضًا أن يسمح تصميم حزام الساعة الخاص بـ iQoo Watch بالتثبيت السهل ومطابقة الاتصال التلقائي. قد تحتوي الساعة الذكية أيضًا على تاج قد يدعم التدوير والضغط على الأزرار لتحسين التنقل.



فيما يتعلق بالمواصفات، من المرجح أن تحتوي الساعة الذكية على قرص زجاجي منحني ثلاثي الأبعاد مع دعم ميزة العرض الدائم (AOD). ومن المتوقع أيضًا أن تدعم الساعة الذكية وجوه الساعة المختلفة، والتي قد تشمل تصميمًا مستوحى من الفضاء الخارجي، ومظهرًا كلاسيكيًا للساعة، ووجهًا رياضيًا للساعة.

من المحتمل أيضًا أن توفر ساعة iQoo Watch وظيفة الوضع المزدوج مع دعم اتصال eSIM وBluetooth. وفي وضع eSIM، من المتوقع أن توفر الساعة الذكية ما يصل إلى 7 أيام من عمر البطارية. ومع ذلك، قد يمتد عمر البطارية إلى 16 يومًا في وضع البلوتوث.

داخليًا، يُشاع أن الساعة مدعومة بنظام التشغيل BlueOS المملوك لشركة Vivo. قد تشتمل ساعة iQoo Watch أيضًا على إمكانات مراقبة صحية متقدمة، والتي تشمل مستشعر معدل ضربات القلب ذو 8 قنوات ومستشعر الأكسجين في الدم ذو 16 قناة.