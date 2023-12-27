وفاة طفل 5 سنوات إثر تناوله قرص لحفظ الغلال بأخميم

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي طفل في الخامسة من عمره يقيم بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، مصاب بحالة تسمم إثر تناوله قرص لحفظ الغلال عن طريق الخطأ، أثناء لهوه بالمنزل وتوفي أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة، وجرى التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.





تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي لمركز أخميم بوصول الطفل "محمد . ح . ح . ث" 5 سنوات ومقيم دائرة المركز، مصاب بحالة تسمم ادعاء تناول قرص لحفظ الغلال وتوفـي أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال والدته "صفاء . ا . ح . ح" 34 سنة ربة منزل ومقيمة بذات الناحية بأنه أثناء لهو نجلها المذكور بالمنزل تناول قرص لحفظ الغلال عن طريق الخطأ، وذلك حال قيامها بوضع الأقراص بالغلال، مما أدى لإصابته ووفاته ولم تتهم أحدا بالتسبب فـي ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثمان بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.