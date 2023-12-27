الهدوء يسود لجان امتحانات النقل بمعاهد الشرقية الأزهرية

أكد الدكتور السيد الجنيدي ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، عقب جولته التفقدية صباح اليوم الأربعاء، أن لجان امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٤/٢٠٢٣م، سادها الهدوء والاستقرار.

وكان رئيس المنطقة الأزهرية، قد تفقد صباح اليوم الأربعاء، عددا من لجان إدارة شرق الزقازيق التعليمية، للاطمئنان على مدى انتظام سير الامتحانات بتلك اللجان.

وناقش رئيس المنطقة الطلاب والتلاميذ حول مطابقة الأسئلة للمناهج المقررة، وملائمتها للوقت المخصص للإجابة عليها، منوهََا على أهمية تحري الدقة في أعمال التصحيح والمراجعة الفنية الدقيقة حتى لا يظلم أي طالب.

وشدد رئيس المنطقة بأهمية توفير المناخ الملائم للطلاب؛ لتأدية امتحاناتهم في جو مناسب، يوفر لهم الطمأنينة والراحة النفسية، وضرورة التصدي لظاهرة الغش بأشكاله وصوره كافة.

يشار إلى أن طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي يؤدون الامتحان اليوم قبل الأخير في مادتي الرياضيات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بينما يؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي الامتحان في مادتي حفظ القرآن الكريم وتجويده.

ولم تسجل غرف المتابعة الفرعية والرئيسية أي شكوى بخصوص الامتحانات، من حيث عدم ملائمتها لزمن الإجابة أو خروجها عن المناهج المقررة.