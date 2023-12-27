جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية أهم مواعيد مباريات اليوم الاربعاء الموافق 27 ديسمبر 2023، وأبرزها لقاءات الدوري الإنجليزي، بالاضافة الى مباريات الدوري المصري والتونسي.

ويتقابل فريق الكرة الأول بنادي تشيلسي نظيره كريستال بالاس، فيما يلتقي مانشستر سيتي حامل اللقب ضيفا على إيفرتون.

ويشهد الدوري المصري إقامة مباراة تجمع بين فريق زد ونظيره الداخلية بالاضافة الى لقاء سموحة ضد طلائع الجيش.

وستكون هناك قمة مرتقبة تجمع الترجي والصفاقسي ضمن منافسات مرحلة المجموعات في الدوري التونسي.

مواعيد مباريات اليوم الاربعاء 27 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

زد - الداخلية – الرابعة عصرا – OnTimesports.

سموحة - طلائع الجيش – السابعة مساء – OnTimesports.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

برينتفورد - ولفرهامبتون – التاسعة والنصف مساء – beIN Sports HD 3

تشيلسي - كريستال بالاس التاسعة والنصف مساء – beIN Sports HD 2

إيفرتون - مانشستر سيتي –العاشرة والربع مساء – beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسى

الترجي - الصفاقسي – الثالثة عصرا

نجم المثلوى- اتحاد المنستيري - الثالثة عصرا

الاتحاد الرياضي بتطاوين- البنزرتي- الثالثة عصرا