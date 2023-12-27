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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

للدايت| طريقة عمل خبر الشوفان الصحي

خبز الشوفان
خبز الشوفان

خبز الشوفان يمكن تناوله كبديل للخبز العادي عند اتباع نظام صحي لخسارة الوزن، فيحتوي على سعرات حرارية اقل، مما يساعد علي خسارة الوزن، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل خبز الشوفان بالخطوات.


 

طريقة عمل خبز الشوفان

المقادير

- دقيق : 2 كوب (شوفان) 

- ماء بارد : ثلاث أرباع الكوب 

- ملح : نصف ملعقة صغيرة 

طريقة التحضير

في وعاء، ضعي الدقيق والملح. اخلطي المكونان حتى يتداخلا.

أضيفي الماء تدريجياً وحرّكي المزيج حتى يتجانس.

ادعكي المزيج بواسطة يديك لـ3 دقائق حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

قسّمي العجينة إلى كرات متساوية الحجم وضعيها على صينية كبيرة منثورة بالدقيق.

أضيفي القليل من الدقيق على وجه الكرات واضغطي على هذه الأخيرة بواسطة يديك حتى تحصلي على شكل دوائر.

غلّفي الصينية بورق نايلون واتركيها جانباً لـ10 دقائق حتى ترتاح العجينة.

افردي إحدى دوائر العجين على سطح منثور بالدقيق بواسطة النشابة.

حمّي مقلاة على حرارة متوسطة. أضيفي دائرة العجين واطهيها لدقيقة من كلّ جهة. عندما تنضج، ضعيها في طبق.

أعيدي الخطوتين السابقتين حتى انتهاء الكمية.

قدّمي الخبز ساخناً على سفرتك.


 

فوائد تناول الشوفان

مصدر للطاقة

إذا قمت بتناول الشوفان في الصباح فسوف يمدك بالطاقة اللازمة التي تستمر خلال ساعات النهار وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف التي تعطي الشعور بالشبع، كما يحتوي على نسب عالية من فيتامين ب.

 

تقليل من خطر الإصابة بالسمنة

لأنه يعطي الشعور بالشبع بسبب احتوائه على نسب عالية من الألياف.
 

الوقاية من مرض السكري 

من فوائد الشوفان أنه يساعد في الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني، كونه ذو مؤشر جلايسيمي منخفض.

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