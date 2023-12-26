رئيس الكونجو الديمقراطية يشكر مصر لدعمها في الانتخابات الرئاسية

استقبل فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونجو الديمقراطية، هشام المقود، سفير مصر بدولة الكونجو الديمقراطية، يرافقه كل من ملحق الدفاع ورئيس مأمورية طائرتي الـC130 التي ساهمت بهما مصر للدعم الفني للانتخابات في دولة الكونجو بناء على توجيهات رئيس الجمهورية.

وأعرب الرئيس فيليكس تشيسيكيدي عن حرصه لعقد هذا اللقاء قبيل انتهاء مهمة الوفد المصري للإعراب عن الشكر للجهد الذي تم دعماً للجنة الانتخابية في عملها، موضحاً أن هذه المساهمة كان لها دوراً محورياً في نجاح العملية الانتخابية.

وأضاف أن هذه المبادرة المصرية محل تقدير من قبل القيادة والشعب الكونجولي، وهو الأمر المعهود من قبل مصر التي طالما ساندت دولة الكونجو على مدار تاريخها من بعد الاستقلال.

كما أكد على تطلعه لتدعيم أواصر التعاون بين البلدين في المرحلة المقبلة بما يصب في مصلحة الشعبين، ومثنياً على العلاقات الأخوية التي تربطه برئيس الجمهورية.