باحث من بروكسل: الصراعات والحروب والأزمات السياسية سبب اللجوء والنزوح

أكد حسين الوائلي، الكاتب والباحث من بروكسل، أن الصراعات والحروب والأزمات السياسية والاقتصادية والضغط الدولي على بعض المناطق هي أحد الأسباب في زيادة عمليات اللجوء والنزوح، كما أن هناك عامل أخر سبب زيادة عمليات النزوح في العالم هو صراعات القوى الكبرى.

عمليات اللجوء

وأشار “الوائلي”، خلال مداخلة عبر الإنترنت من بروكسل، ببرنامج “مطروح للنقاش”، المٌذاع عبر شاشة “القاهرة الإخبارية”، إلى أن هناك ميثاق للهجرة اجتمعت عليه كل الدول الغربية وتكون سياسة هجرة موحدة وهذا هو الملف الأخير ، واتفق جميع الأعضاء على أن هذه الهجرة التي تأتي إلى الدول المستضيفة تتضامن معها كل الدول في الاتحاد، وأن يكون هناك معسكرات للجوء ولا يدخلون إلى المدن والقرى ويكون لها معسكرات تبنى على الحدود الأوروبية.

وأوضح أن يكون هناك تضامن بين الدول وتتقسام الدول في استضافة اللاجئين، مؤكدًا أن الثقافة الأوروبية تتغير تدريجيًا بإندماج هؤلاء المهاجرين القادمين إلى أوروبا، منوهًا بان هناك عوامل أساسية في تفاقم أزمة اللجوء عالميًا.

وأكد أيمن زهري، خبير السكان ودراسات الهجرة، أن عام 2023 كان عام صعب وشديدة الصعوبة في بعض المرات بالنسبة للجانب الإنساني، موضحًا أنه عام صعب بالنسبة لعمليات النزوح واللجوء.

120 مليون لاجئ ونازح على مستوى العالم



وأوضح "زهري"، خلال مداخلة عبر الإنترنت ببرنامج "مطروح للنقاش"، مع الإعلامية إيمان الحويزي، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، انه مع بداية عام 2023 كان عدد اللاجئين على مستوى العالم 110 مليون وهو رقم كبير جدًا، إلا أن هذه الرقم وصل في نهاية العام لـ120 مليون لاجئ ونازح على مستوى العالم، منوهًا بانه أُضيف لأعداد النازحين واللاجئين في عام 2023 فقط ما يقارب الـ10 مليون شخص.

وأضاف أن وبحسب الأحداث في السودان وصل عدد النازحين من السودان عام 2023 لـ7 مليون مواطن سوداني بينهم 6 مليون نزحوا داخل السودان بينما مليون خرجوا من السودان إلى مصر ودول الجوار، بالإضافة لجمهورية الكونغو التي تشهد نزوح ما يقارب الـ450 ألف مشرد بسبب الحروب بين الجماعات المسلحة والجيش النظامي.

وتابع: "عام 2023 انتهى بكارثة إنسانية في غزة وتسببت في تشريد ونزوح 1.8 مليون فلسطيني في قطاع غزة".