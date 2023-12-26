أهلي 2005 يخسر أمام بتروجت في الجولة 17 من دوري الجمهورية

تعرض فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥ للخسارة خارج ملعبه أمام بتروجت بنتيجة ١٣ - ١٤، بعد التعادل بثنائية لكل منهما في الوقت الأصلي للقاء الذي أقيم بين الفريقين اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة ١٧ من بطولة الجمهورية.



وبدأ فريق الأهلي ٢٠٠٥ اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عمر كامل.

الدفاع: يوسف جمال - عبد الله بستانجي - أحمد عابدين - طارق فوزي.

الوسط: أحمد خالد «كباكا» - أحمد وحيد - فارس خالد - محمد عبد الله - هشام مصطفى.

الهجوم: محمد رأفت.

مجريات اللقاء ..

وبدأ اللقاء بضغط مبكر من جانب الأهلي بشكل قوي على دفاعات بتروجت منذ بداية المباراة، وأسفر هذا الضغط عن الهدف الأول للأهلي في الدقيقة ٢٣ من تسديدة قوية لأحمد خالد «كباكا»، من خارج منطقة الجزاء، وواصل الفريق ضغطه خلال الدقائق المتبقية من الشوط الأول حتى انتهى بالتقدم ١ - صفر.

وخلال مجريات الشوط الثاني واصل الفريق الأحمر ضغطه ومحاولاته على المرمى، حتى نجح محمد عبد الله في تسجيل الهدف الثاني بتسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة ٥٥، وكاد اللاعب نفسه يسجل الهدف الثاني بتسديدة قوية أخرى، لولا تصدي العارضة لها.

وشارك إبراهيم عادل بدلًا من فارس خالد، وعمرو خالد بدلًا من هشام مصطفى، ويوسف عبد الحفيظ بدلًا من يوسف جمال، وإسلام عبد الله بدلًا من أحمد وحيد، ومحمود لبيب بدلًا من طارق فوزي.

وعقب تقدم الأهلي بهدفين ، نجح فريق بتروجت في الحصول على ركلة جزاء سجل منها الهدف الأول، قبل أن يسجل الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة بضربة رأسية، لينتهي اللقاء بالتعادل ٢ - ٢ ويتجه لركلات الترجيح، التي حسمها الفريق البترولي بنتيجة ١٤ - ١٣.

بهذه النتيجة تمكن فريق «أهلي ٢٠٠٥» من رفع رصيده إلى ٣٢ نقطة، مسجلاً ٣٥ هدفًا مقابل ١٥ هدفًا في مرماه.