مجلس جامعة كفر الشيخ يعتمد ترقيات ومنح درجات علمية بمختلف الكليات

عقد مجلس جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، الثلاثاء، جلسته الدورية بقاعة المجلس لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس.

جاء ذلك بحضور محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و المستشار القانوني للجامعة عبدالله غلاب.

و قدم رئيس الجامعة خالص التهنئة باسمه وباسم السادة أعضاء المجلس وجميع منسوبي جامعة كفر الشيخ لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ثقة الشعب المصري وانتخاب سيادته لفترة رئاسية جديدة.

أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، سعي الجامعة بجد نحو البدء في إنشاء الجامعة الأهلية الجديدة في العام المقبل والعمل على اعداد برامج دراسية جديدة تتناسب مع احتياجات سوق العمل.‏

واستعرض رئيس الجامعة الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية، والتى وافق فيها المجلس على التعيين فى وظيفة أستاذ لعدد 4 من أعضاء هيئة التدريس بكليات الآداب والزراعة والعلوم، والتعيين فى وظيفة استاذ مساعد لعدد 5 من أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية الرياضية والحاسبات والمعلومات وطب الاسنان والهندسة والتجارة، والتعيين فى وظيفة مدرس لعدد 4 من الهيئة المعاونة بكليات العلوم والزراعة والطب البشري.

كما وافق مجلس جامعة كفر الشيخ على منح درجة الدكتوراة لعدد 16 من الباحثين بكليات التربية الرياضية والصيدلة والعلوم والطب البشري والتربية والاداب، كما تم منح درجة الماجستير لعدد 28 من الباحثين بكليات الطب البيطري والتجارة والثروة السمكية والمصايد والطب البشري والآداب والعلوم والتربية الرياضية والتربية والزراعة.

ايضاً وافق مجلس الجامعة على منح درجة الدكتوراة المهنية لباحث ، ومنح درجة الماجستير المهني ل25 من الباحثين بكلية التجارة.