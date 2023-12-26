محافظ كفرالشيخ يشارك في اجتماع مجلس الجامعة ويستعرض المشروعات التنموية

شارك محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، الثلاثاء، في إجتماع مجلس جامعة كفرالشيخ برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس الجامعة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات التعليمية والتنموية، وتحقيق التنمية المنشودة في مختلف المجالات، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات.

فى بداية الجلسة رحب رئيس الجامعة بمحافظ كفرالشيخ لحضوره إجتماع المجلس، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك والإستعانة بخبرات الجامعة فى اقامة العديد من المشروعات بالمحافظة، مقدماً خالص الشكر والتقدير لحرصه علي الحضور وتبنيه لقضايا الجامعة والتعاون المستمر بين المحافظة والجامعة، ودورها في التنمية والتنوير والتثقيف.

قال المحافظ ، يسعدنى ويشرفنى دائما أن اشارك في مجلس الجامعة، وسط علماء جامعة كفرالشيخ، للتعاون في جميع المجالات لتحقيق الصالح العام وتنمية المجتمع، مقدمًا خالص الشكر لأبناء المحافظة بمناسبة خروجهم ومشاركتهم الفاعلة في الإنتخابات الرئاسية 2024 في مشهد وطنى مشرف، كما قدم الشكر لجامعة كفرالشيخ، لدورها الوطنى في دعوة المواطنين للمشاركة في الإنتخابات الرئاسية.

أكد نورالدين، أن القطاع الصحي قد حظى باهتمام غير مسبوق بإطلاق الدولة وبرعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حزمة من الخدمات الصحية العاجلة للمواطنين وكذلك العديد من المبادرات الصحية التي ساهمت في تقديم خدمات الرعاية الصحية بصورة أفضل للمواطنين واستفادت منها محافظة كفرالشيخ بشكل كبير وغير مسبوق.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تم أنشاء مستشفى بيلا المركزى على مساحة 5200م2 ( بدروم- أرضى- 5 طوابق ) والتى دخلت التشغيل التجريبى بالفعل مع إجراء أول عملية جراحية بها، ونقل العديد من الأقسام من مبنى مستشفى حميات بيلا الى مستشفى بيلا المركزى الجديد من بينها أقسام " العظام- الجراحة – النساء والتوليد – عمليات الجراحة والعظام والنساء - الطوارئ والاستقبال " الى جانب صيدلية العمليات، مشيراً ان المستشفى الجديد تم تشغيله تجريبياَ بطاقة 114 سرير لخدمة أبناء بيلا والقرى المجاورة لها.

أضاف أن المنظومة الصحية بالمحافظة تشهد تطويرا كبيراً نظرا لاهتمام فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمنظومة الطبية بكل المحافظات وخاصة بمحافظة كفر الشيخ، فقد شهدت المحافظة افتتاح مستشفيات جديدة " بلطيم النموجي، ومستشفى برج البرلس، ومستشفى سيدي غازي، ومستشفى قلين المركزى، ومبنى الدرجة الممتازة بمستشفى كفر الشيخ العام، والتطويرات التي شهدتها مستشفى فوه المركزى ، والتشغيل التجريبى لمستشفى بيلا المركزى"، وجاري إنشاء مستشفى الحامول المركزى، ومستشفى مطوبس المركزي، ومستشفى الرياض، ومستشفى الطوارئ ومستشفى الاورام بجامعة كفر الشيخ، إضافة لمد المستشفيات بأجهزة حديثة متعددة، وإضافة أقسام جديدة للغسيل الكلوي، وحضانات للأطفال بعدد من المستشفيات، ومستشفى لعلاج الإدمان والصحة النفسية، وجاري تطوير مستشفى الصدر والحميات لتقديم خدمة طبية متقدمة لأهالى محافظة كفرالشيخ.

كما تم إنشاء مبنى التحول الرقمى، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لنقل الاحداث مباشرة صوت وصورة وبجودة عالية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وغيرها من المشروعات الخدمية والتنموية.

أكد نور الدين دعمه الكامل للجامعة، التى تعد شريك أساسى فى نجاح المشروعات القومية التي تقام على أرض المحافظة، باعتبارها الذراع الأيمن للتنمية الشاملة.

أوصى محافظ كفرالشيخ، بتأهيل وتعزيز الهوية الوطنية للخريجين، والحفاظ على المستوى الذي حققته الجامعة محلياً وعربياً ودولياً لكونها منارة للتعليم والبحث العلمي، وذلك تنفيذاً لتكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتطوير منظومة التعليم ورفع مستوى خريجى الجامعات المصرية.

