البعثة الأممية لحقوق الإنسان: القاعدة الشعبية فى أمريكا تدعم القضية الفلسطينية

قال الدكتور هيثم أبو سعيد رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إنه لا يمكن أن يفلت الاحتلال الإسرائيلي من العقاب ولا بد أن تكون هناك محاسبة على جرائمه في غزة.

وتابع، خلال مداخله عبر تطبيق زووم على فضائية القاهرة الإخبارية من بيروت، أنه ما زلنا نواصل الضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية، لافتًا إلى أن الاحتلال يمارس كل أنواع الضغط من تهجير وحصار وتجويع بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لم يعط اهتماما للقوانين والمواثيق الدولية، مؤكدًا أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أبدى مسئولية كبيرة تجاه تطبيق القوانين الدولية، مختتمًا أن القاعدة الشعبية في الولايات المتحدة عالية جدا تجاه القضية الفلسطينية.