المشدد 6 سنوات لـ عاطل لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بالخانكة

عاقبت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، عاطلًا بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لعاطل، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة "الهيروين والحشيش"، وحيازة سلاح أبيض "مطواة"، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

السجن المشدد 6 سنوات لـ عاطل لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدربالخانكة

وجاء في أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15580 لسنة 2023 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 1520 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "عبد الله س ر"، 32 سنة، عاطل، مقيم دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، حاز وأحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حاز وأحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حاز وأحرز سلاحا أبيض "مطواة"، دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط عاطل بدائرة مركز شرطة الخانكة، لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة بيضاء، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة تم ضبط المتهم وبحوزته المواد المخدرة.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته الغير مشروعة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.