إحالة المتهم بالاعتداء على والده للجنايات

أحالت النيابة العامة بالجيزة، المتهم بالاعتداء على والده بالضرب حتى وفاته، بسبب معاتبته المستمرة له على ضربه لأحفاده، في بولاق الدكرور.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 13168 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور، أن المتهم "م.ح.س" 42 سنة حلاق، وجهت إليه تهمه ضرب والده بأداة حادة "ماسورة"، وذلك على خلفية التحقيقات.

وأفاد أمر الإحالة، أن المتهم في يوم 2023/7/19، ضرب والده المسن وتسبب في إحداث إصابات، وجروح في القدم ويديه اليسري، وتوفي علي آثر تلك الإصابات.

وكشفت التحقيقات أن مشادة كلامية حدثت بين المتهم ووالده، علي إثرها تطورت الي مشاجرة استخدم بها المتهم أداة "ماسورة" وتعدي على والده، مما أحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بارتكابه للواقعة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة وتولت التحقيقات، والتي أمرت بما سبق.

حبس المتهم بإنهاء حياة والديه وشقيقه وصديقه

وفى سياق اخر فقد جدد قاضي المعارضات بمحكمة دار السلام، اليوم الثلاثاء، حبس المتهم بإنهاء حياة والديه وشقيقه وصديقه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميًاب بـ«مذبحة دار السلام».

كشفت التحقيقات عن وجود خلافات مالية بين المتهم ووالديه بسبب الميراث، حيث استدرجهما لأعلى العقار، وهناك اعتدى عليهما بسلاح أبيض، وأنهى حياتهما، وعندما حضر شقيقه صاحب محل الدواجن، يطالب برؤيتهما، استدرجه لأعلى العقار وقتله، وعندما هاتفه العامل الذي يعمل لديه لتأخره عن الحضور استدرجه وقتله، ثم توجه وأبلغ عن غياب أسرته.

كانت ‏أجهزة الأمن بالقاهرة ألقت القبض على شاب لاتهامه بقتل والده ووالدته والتخلص من شقيقه عندما عاتبه على جريمته، ثم استعانته بصديقه لدفن الجثث الثلاثة، والتخلص منه وقتله خشية فضح أمره؛ وذلك بسبب خلافات مالية بدار السلام.

‏تلقى قسم شرطة دار السلام بلاغًا ‏بالعثور على 4 جثامين بمكان مهجور، وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ.

بالفحص والتحري، تبين أن عاطلا وراء ارتكاب الجريمة البشعة، وألقي القبض عليه، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.