أمينة خليل تتألق كالأزهار بقصة البليسية

تنجذب الفنانة أمينة خليل للأزياء الراقية التي تمنحها النعومة والجاذبية المواكبة لأحدث صيحات الموضة لتطل بين حين لآخر بإطلالة ساحرة.

أمينة خليل

وبدت أمينة خليل بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستانًا طويلًا مجسمًا، بأكمام واسعة، تتميز بقصة البليسية، صمم قماش ناعم باللون النحاسي، يتوسطه حزام رفيع حول الخصر.

أمينة خليل

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

أمينة خليل

أمينة خليل

أمينة خليل من مواليد 26 أكتوبر 1988، ممثلة مصرية. شاركت في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية.

عن حياتها

تنتمي لعائلة فنية، فهي ابنة أخ الموسيقار يحيى خليل. اهتمت بالتمثيل منذ صغرها نظرًا لعائلتها الفنية، حيث درست التمثيل في «الجامعة الأمريكية بالقاهرة»، والتي تخرجت منها عام 2009. قررت الانضمام إلى ورشات تمثيل وسافرت إلى الولايات المتحدة، حيث درست في «مسرح لي ستراسبرغ» هناك، وعادت لتقديم أوراقها في «جامعة هارفارد»، وذهبت إلى موسكو للدراسة في عام 2011.

بجانب التمثيل، كانت تهتم برقص الباليه منذ صغرها، حيث درست الباليه حتى عامها الـ17 في المركز الثقافي الروسي وأستوديوهات أخرى. كما تمتلك موهبة الغناء، ولها تجارب بسيطة في الغناء، وكانت أول تجربة لها مع فرقة مقام، حيث ظهرت في فيديو وهي تؤدي أغنية «يا حبايبنا»، كما أنها شاركت الفنان زاب ثروت في أغنية «نور».

حياتها الأسرية

تزوجت من أخصائي الطيران الشراعي كريم الخشاب في عام 2015، وانفصلت عنه بعد فترة قصيرة. في يوليو 2020، تمت خطبتها على رجل الأعمال «عمر طه».

إطلالتها في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي لعام 2015

تعرضت لهجوم بسبب إطلالتها في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي لعام 2015 بسبب ظهورها بزيادة وزن. كان لها رد فعل قوي، حيث نشرت صورة بارزة تكشف كل عيوب جسدها وعلقت عليها: «رسالة ثقة موجهة لكل فتاة تعاني من هذه الانتقادات».

حياتها الفنية

كانت بدايتها في عالم التمثيل من خلال مشاركتها بدور بسيط في مسلسل الجامعة. ثم رشحها المخرج مروان حامد حينما شاهدها تغني في إحدى الحفلات للعمل مع الفنانة يسرا في مسلسل شربات لوز عام 2012. في نفس العام، شاركت في مسلسل طرف ثالت، وحققت من خلاله شهرة، وبدأ الجمهور يتعرف عليها. في العام التالي، شاركت يسرا للمرة الثانية في مسلسل نكدب لو قلنا ما بنحبش. بعدها توالت أعمالها السينمائية والدرامية، ففي عام 2014، شاركت الفنان عادل إمام في مسلسل صاحب السعادة، بمشاركة الفنانة لبلبة وإخراج رامي إمام. حققت نجاحًا كبيرًا من خلال تقديم دور نازلي في مسلسل جراند أوتيل عام 2016، حيث خطفت الأنظار بأناقتها وأزياءها التي تدور في الفترة ما بين 1940 و1950.