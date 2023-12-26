محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف النهائية بنفق عرابي بالزقازيق

مع قرب تشغيله..

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، أعمال الرصف النهائية والجارية بنفق عرابي بمدينة الزقازيق بطول 350 متر بكل اتجاه ومتوسط عرض 14-20 متر وذلك بعد أن تم الإنتهاء من وضع طبقة الأسفلت الرابطة تمهيداً لوضع طبقه الأسفلت النهائية لتنتهي بذلك أعمال الرصف بالنفق وتشغيله رسمياً أمام حركة السيارات للقضاء على الزحام المروري داخل المدينة.

وشدد محافظ الشرقية، على سرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال الجارية بمحيط نفق عرابي باتجاه شارع فاروق وكذلك سرعة الإنتهاء من أعمال التطوير الجارية بميدان عرابي والتي تشمل إقامة جدارية خلف تمثال عرابي بطول 20 م وارتفاع 2.25 م وإنهاء أعمال الصيانة الجارية للتمثال بما لا يخل بالشكل الجمالي مع الإلتزام بمراعاة إضفاء لمسه جمالية وحضارية على المكان لتتلائم مع حجم الأعمال الجارية بنفق عرابي وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدينة الزقازيق.

وأوضح محافظ الشرقية أن مشروع انشاء نفق عرابي بمدينة الزقازيق، والمقام بتكلفة 240 مليون جنيه يُعد محوراً مرورياً جديداً يربط بين شرق وغرب مدينة الزقازيق ويُساهم في تحسين البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ليشعر المواطن بحجم هذا المشروع العملاق والذي يمثل نقله نوعية في قطاع الطرق والكباري وتحقيق السيولة المرورية داخل المدينة.

واطمئن محافظ الشرقية على إستمرار عمل النقطة الثابتة بمحيط ميدان المحطة والمشكلة من رئاسة حى أول وشرطة المرافق وإدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة للتصدي ومنع تواجد الباعة الجائلين وبالميدان وإلزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي على الرصيف وتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة.

رافق محافظ الشرقية في الجولة المهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، وسعيد عاشور مدير الإدارة العامة للمواقف بالمحافظة، والعقيد محمد سالم وكيل إدارة مرور الشرقية.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد قام بجولة مفاجئة بشوارع مدينة الزقازيق لمتابعه نوبتجية أعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين ، وكذا الوقوف على اعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع المدينة لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة طبقاً للحدول الزمني المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وبدأ محافظ الشرقية، جولته بمتابعة أعمال تركيب بلاط الانترلوك على الأرصفة بشارعي القومية وامتداد المشير احمد إسماعيل وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي وتنفيذاً لخطة المحافظة في توحيد الأرصفة لتسهيل سير المواطنين بالشارع، مشدداً على سرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال وإلزام الشركة المنفذة بالجدول الزمني المحدد.

وحرص محافظ الشرقية على تفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع عثمان بن عفان وتفريعاته والتي تأتي تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها.

والتقى محافظ الشرقية بعدد من المواطنين والذين قدموا الشكر للمحافظ والجهاز التنفيذي على مجهوداتهم في أعمال التطوير الجارية بالمدينة وكذلك المتابعة المستمرة ليلاً ونهارا ًللشركات المنفذة لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن لتهيئة الشوارع أمام حركة السيارات والمارة.

وتوجه محافظ الشرقية لمتابعة أعمال تركيب بلاط الانترلوك الجارية بالشوارع الجانبية بمنطقة لكوظ وقسم حسن صالح واطمأن المحافظ على معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال الجارية بالمنطقة حيث تم الإنتهاء من تركيب 5 الأف متر من إجمالي 14 ألف و500 متر مسطح وبتكلفة إجمالية 4 مليون جنيه وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالمنطقة.

كما شهدت جولة محافظ الشرقية بمدينة الزقازيق تفقد طريق المعلمين الموازي للسكة الحديد بمنطقة حي الزهور تمهيدا لتوسعته وتطويره بمعرفة جهاز تعمير سيناء لتهيئته امام حركة السيارات والمارة وتنفيذا لخطة المحافظة في خلق محاور مرورية جديدة تساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدينة

اختتم محافظ الشرقية جولته بتفقد أعمال ازدواج وتوسعة طريق أبو حاكم / ميت أبو علي بطول 5.5 كم ومتوسط عرض 10 أمتار حيث تشمل الأعمال انشاء طريق خدمات أمام الكتل السكنية بمتوسط عرض 6 متر، بالإضافة إلى تغطية مسافة 900 متر بجنابية طحلة بردين بمواسير قطر 2 متر وبتكلفة اجمالية ترتقي إلى 48 مليون جنيه حيث يمثل الطريق محوراً مرورياً يربط مدينة الزقازيق بمدينة بلبيس ويُساهم في تخفيف حدة الزحام داخل المدينة.

وشدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع وكيل وزارة الطرق والنقل بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الاعمال بالطريق لسرعة الإنتهاء منه طبقاً للجدول الزمني المحدد مؤكداً أن المحافظة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطة التطوير والتجميل بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتسعي لفتح محاور مرورية جديدة تُساهم في فك الإختناقات المرورية داخل المدن وتعمل على تخفيف حدة الزحام بها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.