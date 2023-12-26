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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وقوع انفجارين قرب ميناء الحديدة اليمني لاستهداف مسيرات بحرية

ميناء الحديدة اليمني
ميناء الحديدة اليمني

كشفت هيئة بحرية بريطانية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل انفجارين بمسيرتين استهدفتا سفينة قرب ميناء الحديدة اليمني. 

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وقالت هيئة بحرية بريطانية، بحسب رويترز إنها تلقت تأكيدا بأن السفينة المستهدفة غرب الحديدة أكملت إبحارها دون ضرر. 

وذكرت الوكالة، نقلا عن بيان الهيئة البحرية البريطانية أن هناك تقارير عن رصد مسيرات عقب انفجارين شوهدا على بعد نحو 5 أميال بحرية من سفينة غربي الحديدة.

وأضافت الهيئة البحرية البريطانية، أن السفينة تتواصل مع قوات التحالف في ظل تقارير تفيد بسلامة السفينة وطاقمها.

 ولم تقع إصابات، بالرغم من أن الهجمات مستمرة على رغم تشكيل التحالف البحري الأمريكي في الأيام الأخيرة.

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