لسوء الأحوال الجوية.. إغلاق ميناء نويبع البحرى
أعلنت الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر، إغلاق ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء في تمام الساعة الثانية ظهرا نظرا لسوء الأحوال الجومائية، حيث بلغت شدة الرياح 20 عقدة جنوبية ، وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار وحالة البحر مضطربة بشدة، كما تم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية، وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية .
وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية و تفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة .
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