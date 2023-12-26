أزمة مرورية جديدة تحاصر شوارع المنصورة يوميًا.. وتعطل الإشارات عرض مستمر

عدم وجود محاور مرورية بديلة

لاتزال الأزمة المرورية التي شهدتها مدينة المنصورة مستمرة ، حيث تكدست السيارات في عدد من الشوارع الرئيسية والحيوية بسبب الأعطال المستمرة في الإشارات المرورية التي تقع في أماكن مركزية واستراتيجية مما تسبب في التكدس المستمر للسيارات إضافة إلى عدم وجود محاور مرورية بديلة ساهم في الأزمة المرورية .

ذروة الزحام

ورصدت " بوابة الوفد" اختناقا مر وريا في شوارع قناة السويس والجيش والجمهورية وهي أكبر شوارع المنصورة ،حيث تبلغ ذروة الزحام مع توجه الموظفين لأعمالهم وكذلك طلاب جامعة المنصورة ، وتبين أن الاشارات المرورية خاصة الواقعة أمام مبنى محافظة الدقهلية دائمة التعطل ما يؤدي إلى عبور كافة السيارات في كافة الاتجاهات في وقت واحد مما يتسبب في إصابة شارع الجيش بشلل تام يستمر عدة ساعات .

رؤية مرورية

وأوضح عدد من المواطنين أنه لا توجد أية حلول للأزمة المرورية التي تشهدها المنصورة منذ سنوات نتيجة غياب رؤية مرورية واضحة إضافة لعدم وجود أية محاور مرورية تقضي على التكدس في الشوارع التي تشهد زحاما كبيرا مثل حي الجامعة وشارع جيهان الذي يقع به عدد من المراكز الطبية التابعة لجامعة المنصورة .

تواجد مروري

وطالب المواطنون بتكثيف التواجد المروري في شارع الجمهورية والجيش وقناة السويس ، حيث أن هذه الشوارع هي أكثر الشوارع التي تعاني من التكدس المروري ، وضرورة فتح محاور مرورية جديدة لفك الاختناقات اليومية التي تظهر في وقت توجه وخروج الموظفين من أعمالهم .

مطلوب حل مشكلة تكدس المرور بالشوارع الرئيسية