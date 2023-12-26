أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة

يهتم الكثير بالبحث عن جدول مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة وغيرها، حيث تعود منافسات الدوري الإنجليزي مع توقف المباريات في أوروبا خلال فترة الاحتفال بعيد الميلاد.

وتشهد مباريات اليوم مواجهات قوية تجمع نيوكاسل بنوتنغهام فورست، فيما يواجه ليفربول نظيره بيرنلي في رحلة بحثه عن الصدارة واللقاء الأبرز هو مواجهة المتألق أستون فيلا مع المتخبط مانشستر يونايتد في ختام مباريات اليوم.

وعربيا بدوري روشن السعودي للمحترفين، تأتي قمة مرتقبة بين الاتحاد والنصر في مباراة مؤجلة تجمع بين رفاق كريستيانو رونالدو ضد كريم بنزيما وزملائه.

كما أن هناك مباراة وحيدة تجرى في الدوري المصري الممتاز تجمع الاتحاد السكندري وفاركو.

أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

نيوكاسل - نوتينجهام 14:30 مصر، 15:30 السعودية beIN Sports HD 1

بورنموث - فولهام 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 1

شيفيلد يونايتد - لوتون تاون 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 2

بيرنلي - ليفربول 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1

مانشستر يونايتد - أستون فيلا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

مباريات اليوم في الدوري السعودي

الاتحاد x النصر. 08:00 بتوقيت مصر 09:00 بتوقيت بتوقيت السعودية. SSC1 HD.

مباريات اليوم في الدوري المصري

الاتحاد x فاركو. 07:00 بتوقيت مصر 08:00 بتوقيت السعودية. OnTimesoprt