مصرع 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين فى حادث مروع بقنا

ارتفعت حصيلة حادث تصادم تريلا و4 سيارات، على كوبري الشيخ يونس بجوار مسجد السيد عبدالرحيم القناوي بدائرة بندر قنا، إلى مصرع 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين.

فقد جاءت أسماء الضحايا والمصابين كالآتي: قمر فراج، 21 عامًا، وهالة صدقي عبدالصبور، 21 عامًا، وإنجي هشام عبدالسلام، ويوسف محمد يوسف، 23 عامًا، وبغدادي قاسم محمد، 65 عامًا، ومحمد أحمد عبدالمنعم، 18 عامًا، وحسام أبوالفتوح، 47 عامًا، ومحمود، 10 شهور، وإسلام أحمد أبوالوفا، 29 عامًا، ومحمود محمد محمود، 52 عامًا، ومحمود رمضان حسن، 30 عامًا، وهيام ممدوح عباس، 20 عامًا، ومشيرة محمد جاد، 35 عامًا، وهبة 21 عامًا، وأيمن ناصر عباس، 32 عامًا، ويحيى منصور عبدالرحيم، 11 عامًا، وزران أحمد السيد، 11 عامًا، وصفاء مصطفى منصور، 22 عامًا، وأحمد جادالرب محمد، 43 عامًا، وابنيه محمود أحمد جادالرب، 4 أعوام، وساندي أحمد جاد الرب، 6 أعوام.

و كان اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، قد تلقى إخطارًا من المقدم محمد بهاء مأمور قسم قنا، بوقوع حادث تصادم سيارة تريلا نقل في ميكروباصين وتروسيكل وتاكسي على كوبري الشيخ يونس بجوار مسجد عبدالرحيم القناوي ببندر قنا.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.