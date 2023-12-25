مصرع شخص وإصابة 20 شخصآ فى حادث تصادم وقع بقنا

لقي شخص مصرعه وأصيب 21 آخرين، اليوم الاثنين، إثر وقوع حادث انقلاب تريلا نقل على كوبري الشيخ يونس، بجوار مسجد السيد عبدالرحيم القناوي ببندر قنا.

و تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب تريلا نقل على كوبري الشيخ يونس بجوار مسجد عبدالرحيم القناوي ببندر قنا.

وأسفر الحادث حتى الآن عن مصرع شخص وإصابة 22 آخرين جراء انقلاب تريلا نقل بجوار مسجد السيد عبدالرحيم القناوى، جارى نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.