تعليم أبوتشت يستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

عقد المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمال محافظة قنا، اليوم الاثنين 25 ديسمبر الجاري بقاعة اجتماعات الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوتشت حضره وائل ابوعايد مدير التعليم الإعدادي وهاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام وحدادي صابر مسؤول الأمن واشرف فوزي رئيس قسم الإحصاء واعضاء لجنة المتابعة وتقويم الأداء والتوجيه المالي والإداري.

استهدف الاجتماع مديري المدارس الإبتدائية والإعدادية والثانوي العام، وذلك لمناقشة الاستعدادات النهائية لانعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

واكد مدير عام الإدارة علي ضرورة تكثيف المتابعات اليومية للمدارس ورصد الغياب اليومي للتلاميذ والطلاب واستمرارية مجموعات الدعم المدرسي وتسخير كافة الامكانيات التي تستهدف تقديم افضل خدمة تعليمية للطلاب وتوفير نسخ مدمجة من البرامج التعليمية علي منصات الوزارة وقنوات مدرستنا للطلاب داخل المدارس والإعلان عن جداول مواعيد اذاعتها.

وأشار قاصد الي إتخاذ كافة الإجراءات التي تتضمن سرية وانتظام سير الإمتحانات والتصدي لجميع حالات الغش واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.