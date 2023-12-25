محافظ المنيا يكرم 20 فائزاً في المسابقة الدينية لإذاعة شمال الصعيد

كرم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الفائزين في المسابقة الدينية التي نظمتها إذاعة شمال الصعيد ، خلال شهر رمضان الماضي، بعنوان "المأثور في أسباب النزول" لعام ١٤٤٤ هجريا.

حيث تواصل محافظة المنيا ، دعمها للمسابقة سنويا ، وقد فاز 20 متسابقاً يمثلون مراكز المحافظة التسع، وشمل التكريم شهادات للفائزين ومبالغ مالية ، جاء ذلك بحضور علي عبد الحكيم، مدير عام إذاعة شمال الصعيد.

وقال المحافظ ، إن الإهتمام بدعم مثل تلك المسابقات ، يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، لترسيخ القيم الدينية السليمة والمساهمة في خلق جيل واعٍ بقضايا وطنه، حريص على التمسك بالأخلاق والقيم النبيلة ، والتي تدعو لها كافة الأديان السماوية ، مؤكدًا ، أن الدولة المصرية ، تشهد خلال الفترة الحالية نهضة غير مسبوقة في جميع المجالات ، لبدء حقبة جديدة في تاريخ مصر الحديث ، وهي مرحلة الجمهورية الجديدة.

هناً المحافظ ، جميع الفائزين بالمسابقة وأولياء أمورهم ، موجهاً الشكر لجميع القائمين على تنظيم هذه المسابقة ، وعلى رأسهم إذاعة شمال الصعيد ، معرباً عن بالغ سعادته لدعم المسابقات الدينية ، لما لها من أهمية في تربية النشء والشباب ، على التعاليم السماوية التي تدعو إلى التسامح والوسطية والإعتدال إلى جانب تشجيعهم على بذل المزيد من الجهد والتفوق ، ليكونوا مثل أعلى يحتذى به.

من جانبه ، وجه مدير عام إذاعة شمال الصعيد ، الشكر لمحافظ المنيا، على رعاية المسابقة عاما بعد عام، وتخصيص دعم سنوي لها من المحافظة ، مؤكداً ، على التنسيق والتعاون المستمر مع المحافظة ، لدعم المشاركين في المسابقات الدينية.