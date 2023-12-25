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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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أستاذ علوم سياسية: حرب غزة كاشفة لشعارات منظمات حقوق الإنسان غير الصادقة

أيمن الرقب
أيمن الرقب

أكد أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، أن الحرب على غزة كاشفة بكل معنى الكلمة، حيث إنها كشفت بشكل أساسي من هم الأصدقاء والأعداء، وكشفت عجز المجتمع الدولي على معالجة ملفات الضعفاء في هذا العالم، مشددًا على أن الكيان الصهيوني يحاول تضليل الغرب ومنح وصول الحقيقة للرأي العام في الدول الغربية.

الحرب على غزة

وأشار "الرقب"، إلى أنه بفضل الإعلام العربي والسوشيال ميديا تم نقل الحقيقة بالكامل للخارج، ونتيجة هذه الجهود أصبح هناك غضب شعبي كبير عما يحدث في قطاع غزة، وجاء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إكسترا اليوم" مع الإعلامية نانسي نور، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز".

 

وأوضح أن عدم وجود قرار حازم من قبل حكومات الغرب عما يحدث في فلسطين سببه الأساسي توافق مصالحهم السياسية والاستراتيجية مع الكيان الصهيوني، مؤكدًا أن هذه الحرب كشفت تزييف مؤسسات المجتمع الدولي بصورة كبيرة، مشددًا على أن ما يحدث في فلسطين على أيدي القوات الإسرائيلي الغاشم خير دليل على أن جميع شعارات منظمات حقوق الإنسان العالمية ليست صادقة على الإطلاق.

 

وتابع: "قصف الاحتلال مستشفى المعمداني مباشرة كان هناك مقال تحدث عن نوع القنبلة"، مشددًا على أن إزدواجية المعايير منهج للعالم الغربي.

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