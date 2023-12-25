كلمات أغنية روبي الجديدة تثير عاصفة من الجدل وناقد يحدد أجرأ 3 مفردات.. فيديو

انتقادات عديدة تعرضت لها الفنانة روبي والشاعر عزيز الشافعي بسبب كلمات أغنية “3 ساعات متواصلة” والتي اتهمها البعض بالجرأة وحمل معاني وإيحاءات تنافي الآداب والعادات والتقاليد.

الناقد الفني أحمد السماحي، وجه الانتقادات للأغنية، مؤكدًا أن أغنية روبي جريئة ولكنها ليست خادشة باستثناء بعض الألفاظ مثل “أول ساعة هروقك.. تاني ساعة هشوقك.. تالت ساعة هدوقك إزاي قلبي بيعشقك”.



وقال السماحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن مؤلف الأغنية عزيز الشافعي؛ يعتبر أحد النجوم التي نفخر بها ويضيف إلى قاموس اللغة بطريقة جيدة وممتعة، ولا نلوم عليه كثيرا، قائلا: "يجب ألا نحجر على أفكار المبدعين".



وتابع الناقد الفني: "أنا ضد نقابة الموسيقيين، ولابد أن تبتعد عن الأغاني ولا تنساق خلف السوشيال ميديا"، مشيرًا إلى أن هناك نماذج غنائية قديمة أيضًا أثارت الجدل لدي بعض الفنانين، ومنهم أغنية ياما القمر على الباب، وأغنية عيونك ياه للفنانة صباح وأصبحت الآن تراثا فنيا.

وصرح الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين بأنه لم يأخذ قرارًا حتى الآن فيما يخص اجتماع النقابة بخصوص أغنية "3 ساعات متواصلة " التي طرحتها النجمة روبى أمس الأحد، وأثارت موجة جدل واسعة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي بسبب جرأة كلماتها.

وأضاف نقيب الموسيقيين خلال بيان صحفي أصدره منذ قليل أنه في حالة عقد اجتماع يتعلق بالمسألة، سيتم الإعلان عنه مُسبقًا، نافيًا الأنباء المتداولة كافة بشأن عقد اجتماع أونلاين بخصوص الأغنية.

شاهد الأغنية..