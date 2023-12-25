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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حازم إمام يعلق على خسارة بيراميدز من فيوتشر في كأس السوبر

حازم إمام
حازم إمام

علق حازم إمام، لاعب الزمالك السابق وعضو اتحاد الكرة المصري على خسارة بيراميدز نظيره مودرن فيوتشر، في نصف نهائي كأس السوبر المصري لهذا الموسم.

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وأكد إمام أن ركلات الترجيح كانت الأفضل في المباراة، حيث كان شوطي اللقاء دون المستوي.

تصريحات حازم إمام

تحدث حازم إمام في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "أفضل ما في المباراة هي ركلات الترجيح، حيث كان شوطها الثاني أفضل من الأول كثيرًا".

وتابع: "نجح فيوتشر في تأدية الشوط الثاني أفضل من الأول، أتوجه بالمباركة لهم، وحارس مرماهم محمود جنش جيد جدًا في ضربات الجزاء".

وأكمل: "في المقابل، بيراميدز فهي تعد خسارة كبيرة له، كل بطولة يشارك بها بيراميدز لا يستطيع تحقيق لقبها، لم يحصد أي كأس حتى الآن بالرغم من أنه فريق مدجج بالنجوم والأسماء القوية، وهذه أزمة".

وأردف: "لابد أن يُجري جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز تغيرًا بإشراك شريف إكرامي، أحمد ميهوب حارس مرمى جيد وموهوب ولديه فرصة لكن ما زال صغير السن".

وأختتم حازم إمام: "مثل هذه اللقاءات تحتاج إلى خبرات، مباريات الكؤوس تحتاج إلى خبرات وإكرامي لديه هذه الخبرة".

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